Konec mlčení. Slavia potvrdila, že Stanciu jedná o přestupu do zahraničí

Fotbalová Slavia Praha potvrdila, že záložník Nicolae Stanciu jedná o přestupu do zahraničí. O jaký klub jde, český šampion neuvedl. Podle médií má osmadvacetiletý rumunský reprezentant namířeno do čínského Wu-chanu. Dohodu zatím Pražané nepotvrdili.

O možném odchodu Stanciua ze Slavie před pár dny jako první informoval server idnes.cz, podle něhož měl hráč zamířit do týmu FC Wu-chan. Rumunský novinář Emanuel Rosu ale tvrdí, že by nakonec mělo jít o nováčka čínské ligy Wu-Chan Three Towns.

"Jedná se o jeho přestupu do zahraničí. O situaci budeme dále informovat," uvedla Slavia na svých internetových stránkách před nedělním generálkou na start jarní části prvoligové sezony proti Baníku Ostrava.

Pokud se přestup potvrdí, opustí Stanciu Slavii po dvou a půl letech. Do Edenu přišel v létě 2019 půl roku poté, co odešel z jiného pražského klubu Sparty do saúdskoarabského Al Ahlí. Červenobílí za něj tehdy zaplatili zhruba 100 milionů korun a za přibližně stejnou sumu má hráč podle médií zamířit do Wu-chanu, odkud se začal na konci roku 2019 do světa šířit koronavirus.

O Stanciuově odchodu ze Slavie se v nedávné době spekulovalo už několikrát. V létě se o něj zajímal Galatasaray Istanbul, tvořivý záložník ale nakonec v Edenu zůstal a v podzimní části ligové sezony si za lídra tabulky připsal tři branky a šest asistencí.

Stanciu se Slavií získal dva české tituly a jednou domácí pohár, zahrál si s ní skupinu Ligy mistrů a čtvrtfinále Evropské ligy. V minulé ligové sezoně měl na kontě 12 branek a šest asistencí a byl vyhlášen druhým nejlepším hráčem soutěže. O rok dříve skončil třetí. Celkem v české lize nastoupil ke 108 utkáním a dal 29 gólů.