Přípravného fotbalového turnaje na Maltě se zúčastní Liberec a Zlín

Přípravného fotbalového turnaje Tipsport Malta Cup se tentokrát z českých týmů zúčastní Liberec a Zlín. Pátý ročník, který se na ostrově ve Středozemním moři uskuteční tradičně v lednu, bude mít dosud nejpočetnější obsazení. Poprvé bude startovat šest mužstev a mezi nimi i německý zástupce.

Oproti předchozímu ročníku pořadatelé zvýšili počet týmů ze čtyř. Vedle dvou českých prvoligových klubů se na Maltě představí dva slovenské celky Trnava a Trenčín, tradiční rakouský účastník Tirol a poprvé německý zástupce Sandhausen, jemuž patří poslední místo v druhé bundeslize. V jeho dresu působí český útočník Matěj Pulkrab.

Na Maltu neodletí obhájce vítězství Olomouc ani další tradiční účastník Zbrojovka Brno. Poprvé si přípravný turnaj zahrají Liberec a Zlín, který na konci podzimu coby předposlední tým české ligy angažoval zkušeného trenéra Pavla Vrbu.

"Chtěli jsme nabídnout možnost účasti i dalším klubům, kam jsme partnersky nově vstoupili, ať už jako generální nebo hlavní partner. Nechceme opomíjet ani Slovensko, kde máme svoje ambice. S počtem šesti účastníků jsme aktuálně na stropu možností, které na Maltě především z pohledu tréninkových ploch jsou," uvedl na tiskové konferenci Lubomír Ježek z Tipsportu.

Pořadatelé se znovu neúspěšně pokusili zlákat k účasti třetí tým ligové tabulky pražskou Spartu. "Minulý rok se tam byli jejich zvědové s námi podívat. Máme informace, že byli se vším spokojeni. Nakonec poletí opět do Španělska. Nezastíráme, že nás to mrzí. Mysleli jsme si, že by to Spartě na Maltě slušelo," uvedl Ježek.

"V minulosti byl údajně blok v tom, že měli ve Španělsku podepsanou dlouhodobou smlouvu. Doufali jsme, že v tomhle ročníku, kdy je kvůli mistrovství světa dlouhá zimní pauza a kluby mají větší prostor třeba na dvě soustředění, by Sparta mohla jet. Oficiální odpověď Sparty je, že je to rozhodnutí trenéra Priskeho. Že chce jet na soustředění do nějaké osvědčené destinace z jeho pohledu," dodal Ježek.

Pátý ročník turnaje se bude hrát ve dvou tříčlenných skupinách a týmy pak čekají ještě zápasy o umístění. Finále je na programu 19. ledna.