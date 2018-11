Příbram šokovala senzační remízou v Plzni, ale... Můj čas se naplňuje, říká Csaplár

před 1 hodinou

Přestože fotbalisté Příbrami po sérii čtyř ligových porážek šokovali v 15. kole remízou 1:1 na půdě mistrovské Plzně, trenér Josef Csaplár cítí, že jeho čas u týmu nováčka nejvyšší soutěže se krátí. O konci u středočeského mužstva uvažuje zkušený kouč už delší dobu.

"Myslím si, že můj čas v Příbrami se asi naplňuje. Dnes jsem si to chtěl v Plzni užít hrozně moc, třeba s nějakou hezkou tečkou. O tom, že bych skončil, uvažuji hrozně dlouhou dobu. Uvažuji hodně, z různých důvodů," řekl na tiskové konferenci Csaplár.

Do Příbrami se vrátil vloni v červnu po sestupu týmu a mužstvo dovedl zpět do první ligy. Po dobrém vstupu do této sezony se nováček postupně propadl tabulkou a nyní mu patří 13. místo.

"Já si ten rok a půl hrozně užívám, je to úžasná věc. Zažil jsem hodně příběhů ve svém fotbalovém životě, ale tento mě dostal, ten rok a půl. To bylo dobré," doplnil Csaplár.

Jeho svěřenci v předchozích čtyřech kolech nezískali ani bod a inkasovali hrozivých 18 branek, dnes ale v Plzni překvapili. "My jsme schopni vyhrát všude i prohrát všude. My jsme nebyli dole. Že bych měl nějaké obavy, že jedeme do Plzně a dostaneme sedm gólů, to vůbec. Přijeli jsme do Plzně a já tu neviděl nějaký demontovaný odepsaný mančaft, který jen chodí. Viděl jsem 11 odhodlaných kluků," uvedl Csaplár.

Jeho tým dokázal v předchozím průběhu sezony remizovat už na Spartě. "Tam hrála miliarda proti 30 milionům, dnes hrálo půl miliardy proti 30 milionům. Vím, že peníze fotbal nehrají. Ale vím, že ta kvalita někde musí být. Ty zápasy byly podobné, hráči do toho dali vše, co umí. Měli jsme štěstí, které jsme neměli třeba před týdnem se Slováckem. Tam to bylo herně podobné utkání jako dnes s Plzní, akorát v opačném gardu," dodal Csaplár.