Nervózní výkon a rozsekaná hra. Polští sudí po šlágru v Edenu čelí kritice

Diskuze, zda by se klíčových zápasů Fortuna:Ligy měli zhostit zahraniční sudí, zřejmě po utkání 2. kola nadstavbové části mezi Slavií a Plzní (1:1) nabere nový impuls. Hlavní arbitr Bartosz Frankowski v utkání předvedl průměrný výkon, který vygradoval zvláštním penaltovým finále.

Zatímco jarní derby mezi Spartou a Slavií (Szymon Marciniak) a dubnový duel Plzně s červenobílými (Pawel Raczkowski) polští arbitři zvládli velmi dobře, to samé se nedá říct o jejich kolegovi Bartoszi Frankowském, který přicestoval do Prahy na nedělní nadstavbový duel mezi Slavií a Plzní.

"Mám z toho smíšené pocity. Potvrdila se má teorie a český rozhodčí by po takovém zápase čelil velké kritice," říká bývalý mezinárodní sudí a uznávaný odborník Ivan Grégr.

Nedá se tvrdit, že by Frankowski přál jedné straně nebo někoho ze soupeřů poškodil, ale v Edenu se prezentoval nepřesvědčivým a nervozním výkonem. První zmatky předvedl už po 19 minutách hry, kdy nejdříve odpískal penaltu po zákroku na Tecla, přestože bylo i z tribuny patrné, že brankář Staněk nejdříve zasáhl míč. Tři minuty se nehrálo, než se sudí u monitoru přesvědčil o chybném rozhodnutí a nakonec zrušil nejen nařízenou penaltu, ale i dříve udělenou žlutou kartu plzeňskému gólmanovi.

Na trávníku šlo o hodně, Slavia s Viktorií se rvaly o klíčové body v boji o titul a místo fotbalové parády zaplněný Eden sledoval urputný fotbal s množstvím osobních soubojů. Spádu hry však zrovna nepomohl ani polský sudí, který do zápasu často vstupoval a výsledkem bylo, že fotbalisté častěji postávali než hráli.

"Mně se způsob rozhodování nelíbil, nicméně pro nás bylo rozhodující to, že jsme se dostali do vedení a byli pár minut od vítězství. Někdo mi říkal, že bylo sedmatřicet faulů, nevím, jestli je tohle číslo přesné. Faulů a kontaktů ale bylo hrozně moc a fotbalu málo," prohlásil po zápas kouč domácích Jindřich Trpišovský.

Hodně emotivní pak byl samotný závěr duelu. Jakmile časomíra završila 86. minutu, Frankowski začal přezkoumávat zákrok plzeňského Beauguela na domácího Juráska. Trvalo více než čtyři minuty, než ukázal na značku pokutového kopu.

"Celá situace se odehrála po odehrání balonu. Zmeškal jsem kopnutí Beauguela do hráče Slavie. Penaltu jsem odpískat musel," vysvětloval sudí v pozápasovém televizním rozhovoru.

Kúdela pokutový kop proměnil, z vedení se ovšem červenobílí neradovali dlouho - přesně 60 vteřin. Oscar zastavil ve vápně unikajícího Trusu a tentokrát Frankowski neváhal. Penalta, stejně jako v předchozím případě poměrně přísná. K míči se postavil Beauguel a vyrovnal na 1:1.

"Hráč Slavie se snažil odehrát míč nohou. Při prodloužení nohy ale balon nezasáhl. Prvním úkolem bránícího hráče v pokutovém území je hrát míč, což se mu nepovedlo. A pak podrazil protihráče tělem," vysvětloval Frankowski po šlágru druhého kola nadstavby v rozhovoru pro O2 TV.

"Vypadá to, že budu negativní, ale rozhodčí měl už prostě píšťalku v puse a věděl, kde se balon nachází a co asi chce udělat. Já mu do hlavy nevidím. Těžko to z mého pohledu hodnotit, ale já si myslím, že to nebyla penalta. Zaráželo mě, že už věděl, měl to potvrzené od VAR, že je to penalta, Najednou to bylo rychlé, předtím se to hledalo," upozornil Kúdela.

Zápas následně pokračoval už jen dalších 60 vteřin. Od prvního penaltového zákroku do posledního hvizdu uběhlo dvanáct minut, za tu dobu se ale čistého času odehrály pouze dvě minuty. Většinu času zabralo zkoumání videa, protesty či vzájemné napadání mezi hráči i lavičkami.

Michal Bílek byl s bodem spokojený, také proto se příliš nechtěl pouštět do hodnocení penaltových situací. Byl to ale právě trenér Viktorie, který po domácím duelu se Slavií vyjádřil pochybnosti o nasazování zahraničních arbitrů.

"Myslím, že to (Raczkowski) odpískal tak, jak by zvládl i český rozhodčí. Nejsem fanouškem toho, aby sem jezdili třeba Poláci a pískali ty v uvozovkách těžké zápasy," prohlásil na začátku dubna.