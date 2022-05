"Podrazil ho tělem." Sudí Frankowski vysvětluje penaltový zákrok slávisty Oscara

Podle polského rozhodčího Bartosze Frankowského slávistický fotbalista Oscar Dorley ve čtvrté minutě nastavení ve vápně podrazil plzeňského Matěje Trusu tělem.

Zahraniční sudí proto ve šlágru ligové nadstavby nařídil penaltu, z níž Jean-David Beauguel srovnal na konečných 1:1.

Frankowski byl přesvědčený, že s kolegy u videa nakonec správně rozhodli i v dalších dvou sporných momentech na opačné straně. V první půli nejprve hlavní sudí zrušil penaltu po pádu domácího Stanislava Tecla a v závěru základní hrací doby po přezkoumání situace u monitoru naopak nařídil pokutový kop pro Slavii za Beauguelův faul vysokou nohou.

Domácí proti penaltě pro Plzeň v závěru nastavení vehementně protestovali, ale Frankowski byl přesvědčen, že rozhodl správně.

"Hráč Slavie se snažil odehrát míč nohou. Při prodloužení nohy ale balon nezasáhl. Prvním úkolem bránícího hráče v pokutovém území je hrát míč, což se mu nepovedlo. A pak podrazil protihráče tělem," řekl Frankowski po šlágru druhého kola nadstavby v rozhovoru pro O2 TV.

"Útočník nemohl pokračovat v útočném pohybu, míč měl pod kontrolou. Myslím, že jeho pravá noha byla podražena a upadl. Proto bylo potřeba nařídit penaltu," doplnil pětatřicetiletý polský rozhodčí.

Úvodní pokutový kop nařídil v závěru základní hrací doby poté, co u monitoru dlouho přezkoumával zákrok Beauguela vysokou nohou na slávistu Davida Juráska. Připustil, že v reálu faul nejprve neviděl, na situaci ho upozornil jeho krajan u videa.

"Byla to docela neobvyklá situace, protože se odehrála poté, co byl už balon v jiném prostoru. Musel jsem sledovat balon, protože okamžitě poté tam byly dvě zblokované střely, u kterých mohla být ruka. Nevšiml jsem si, že Beauguel kopnul hráče Slavie do oblasti mezi ramenem a hlavou. Musela to být penalta," vysvětlil Frankowski.

V 19. minutě nařídil po pádu slávisty Tecla přes brankáře Viktorie Jindřicha Staňka penaltu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru ale svůj původní verdikt zrušil, neboť plzeňský gólman nejprve zasáhl míč.

"Byl to rychlý protiútok. Snažil jsem se být co nejrychlejší, co to šlo, ale rozhodčí není nikdy rychlejší než míč. Z mé pozice to vypadalo, že brankář nezahrál míč a podrazil útočníka. Po diskuzi s VAR (videorozhodčím) mi odeslali záběr, na kterém bylo vidět, že brankář hrál rukou míč. Proto jsem zrušil penaltu i kartu," řekl Frankowski.

Plzeň díky remíze 1:1 udržela tři kola před koncem soutěže vedení v tabulce o dva body před Slavií.