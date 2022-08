Qose za napadení rozhodčího dostal trest na čtyři měsíce, v Plzni končí

Kristi Qose si čtyři měsíce nezahraje. Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy potrestala sedmadvacetiletého albánského záložníka za to, že ve víkendovém utkání třetí ligy za "béčko" Viktorie Plzeň proti Admiře Praha napadl a povalil na zem hlavního rozhodčího Marka Pilného. Fotbalová asociace ČR o tom informovala na svém webu. Plzeňský klub následně s Qosem předčasně rozvázal smlouvu.

video z červené karty, kterou v zápase Admira - Plzeň B dostal Kristi Qose, kdy následně strčil do rozhodčího 📷 TVCom pic.twitter.com/CzEekbm0z2

Disciplinárka klasifikovala Qoseho zkrat jako tělesné napadení delegované osoby s tím, že ale nebylo vedeno zvlášť hrubým způsobem. Letní posile Viktorie tak podle příslušného odstavce v disciplinárním řádu hrozil trest do výše šesti měsíců, případně pokuta až 50 tisíc korun. Pokud by šlo o hrubé napadení, mohla by komise zastavit hráči činnost až na dva roky.

Qose se v 63. minutě za stavu 1:1 dostal do rozepře s domácím Janem Martinicem. Sudí mu chtěl nejprve dát žlutou kartu, ale ještě než ji udělil, srazil albánský záložník kapitána Admiry na zem. Od Pilného vzápětí dostal červenou kartu. Rozhodčí nechtěl o verdiktu diskutovat, otočil se zády, načež ho Qose rukama strčil a povalil na zem. Utkání se navzdory inzultaci sudího dohrálo a Admira zvítězila 3:1.

Qose dorazil na dnešní zasedání disciplinárky a omluvil se. "Prvním přečinem bylo strčení do domácího hráče a po udělení červené karty strčení do rozhodčího. Hráč se dnes dostavil na naše jednání a předal dopis, v němž se omlouvá rozhodčímu a zároveň vyjádřil lítost nad přečinem. Komise zvážila všechny aspekty pro a proti, zhlédla video z utkání a rozhodla o výši čtyř měsíců," uvedl ve videu předseda Michal Volf.

Plzeňský klub se následně s Qosem dohodl na předčasném ukončení dvouleté smlouvy. "Qose tedy s okamžitou platností opouští klub, stává se volným hráčem a ani jedna ze zainteresovaných stran již nebude celou věc jakkoli komentovat," uvedl na webu Viktorie mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Qose po svém příchodu před začátkem sezony vydržel na západě Čech pouze necelé tři měsíce. Za české šampiony si připsal jen tři starty, z toho pouze jeden v základní sestavě. Od začátku nastoupil jen v utkání druhého ligového kola proti Pardubicím, ale v poločase byl střídán a od té doby už ho trenér Michal Bílek nevyužil. V posledních dnech už byl mimo A-tým.

Klub a hráč řešili záležitost v součinnosti s Českou asociací fotbalových hráčů. "Dohoda byla pro obě strany v tuto chvíli asi nejlepším možným řešením. Zároveň bych chtěla poděkovat disciplinární komisi za spravedlivý a profesionální přístup v rámci posouzení provinění hráče," uvedla předsedkyně asociace Markéta Vochoska Haindlová.

Disciplinárka Řídící komise pro Čechy už v minulosti za inzultaci rozhodčího uložila maximální dvouletý trest, který v roce 2017 dostal někdejší reprezentant Radek Šírl. Bývalý hráč Petrohradu tehdy nejprve strčil do asistenta a poté udeřil hlavního sudího. Na rozdíl od nedělního zápasu plzeňského "béčka" byl tehdy duel Šírlových divizních Zbuzan předčasně ukončen a posléze zkontumován.