Plzeň v nadstavbě porazila Jablonec 2:0 a je šest bodů za Slavií

Fotbalisté Plzně v úvodním kole skupiny o titul nadstavby první ligy doma porazili Jablonec 2:0, góly si připsali Tomáš Chorý a Aleš Čermák.

Druhý tým tabulky dál ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii, s níž hraje ve středu. Pokud Viktoria v Edenu prohraje, obhájí Pražané mistrovský titul. O góly se dnes postarali Tomáš Chorý a Aleš Čermák. Jablonec je čtvrtý s čtyřbodovým mankem na Spartu, Severočeši v nejvyšší soutěži podlehli Plzni popáté za sebou.

"Soupeř byl houževnatý, nepříjemný. Prostě nadstavba. Je to velmi cenné vítězství po kompaktním výkonu. Chlapci do toho dali fyzicky úplně všechno, proto jim gratuluji k vítězství a velmi si ho cením," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa na video tiskové konferenci.

"Před zápasem na Slavii je pro nás nejsilnější motivace, že jsem přesvědčený, že můžeme hrát lépe na víc pozicích než minule, kdy jsme tam v uvozovkách jenom remizovali. Věřím, že to bude naše zbraň," doplnil slovenský kouč.

Domácí, kteří po středeční porážce 1:2 na Spartě vypadli v semifinále domácího poháru, si první šanci vytvořili v osmé minutě. Čermák ale přízemní střelou nepřekvapil Hrubého. Jablonecký gólman o chvíli později po rohu zblízka vyrazil Hejdovu ránu. Na druhé straně Sýkorův tečovaný pokus z úhlu těsně minul branku.

Plzeňští otevřeli skóre v 19. minutě. Čermák z rohového kopu našel nepokrytého Chorého a ten umístěnou hlavičkou nedal Hrubému šanci. "Nevím, jestli to bylo nacvičené, ale určitě jsem to chtěl rozběhnout na přední tyč, tak jsem se odpoutal od Doležala a trknul to. Nejdřív jsem si říkal, že to možná prodloužím, ale byl jsem v dobré pozici, tak jsem to zkusil přímo na bránu a spadlo to tam. Jsem šťastný," popsal Chorý.

Jabloneckého trenéra Petra Rada rozzlobilo, že rozhodčí před rohem nezkoumali možný faul Čermáka na Plechatého. "Je tady VAR, my jsme ho zavedli a je úplně k h… Já to z lavičky nevím, ale jestli to byl faul, proč se na to nejdou podívat? Přitom se chodí podívat, jestli někdo jde s rouškou, nebo bez roušky, a pak tohle nechají. Ale pro mě je situace taková, že Doležal prostě musí Chorého obsadit, to je první a nejdůležitější věci," prohlásil Rada.

Po pasáži bez větších šancí mohl krátce před pauzou zvýšit Kopic, ale v dobré pozici si špatně zpracoval míč a jablonecká obrana si poradila, stejně jako v případě následné Kalvachovy rány.

Na začátku druhé půle po zajímavé kombinaci hostů Sýkora zblízka zakončoval nepřesně. Vedle hlavičkoval také Chorý po dalším centru od Čermáka. Poté udělal Hrubému problémy Řezníkův centr, ale ani Kayamba po otočce branku netrefil.

Plzeňští přidali druhý gól v 71. minutě. Střídající Mihálik posunul míč na Čermáka, ten se na hranici šestnáctky otočil okolo bránícího Kroba a střelou k tyči překonal Hrubého. Jablonecký gólman celou domácí akci založil nepřesným odkopem.

"Byli jsme potrestaní druhou branku ve fázi, kdy jsme měli hru pod kontrolou a byli nebezpeční směrem dopředu. Domácí využili naši blbou rozehrávku. Bylo tam víc chyb za sebou. Druhá branka domácí uklidnila a byla pro zápas klíčová," upozornil Rada.

Viktoria neprohrála ve dvanáctém ligovém utkání po sobě a v posledních pěti kolech navíc neinkasovala. "Chlapci zvládli náročný zápas týmovým výkonem. Je skvělé, že jsme opět udrželi čisté konto a za podpory našich fanoušků se nám podařilo vstřelit dva důležité góly," těšilo Guľu.

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Branky: 19. Chorý, 71. Čermák. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Myška - Hocek (video). ŽK: Beauguel - Kratochvíl, Hämäläinen. Diváci: 2472 (limit 2500 osob na stadionu).

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha (81. Hořava), Kalvach, Čermák - Kayamba (81. Havel), Chorý (54. Beauguel), Kopic (60. Mihálik). Trenér: Guľa.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Považanec - Matoušek (79. Pleštil, 86. Černák), Kratochvíl, Hämäläinen (83. Pilík), Sýkora - Doležal (83. Velich). Trenér: Rada.