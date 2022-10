Plzeň smetla Jablonec a pohlídala si náskok v čele, Baník bez Vrby vyhrál

V Česku v neděli padaly teplotní rekordy pro 16. říjen. Naměřilo je 19 ze zhruba 160 meteorologických stanic, které jsou v provozu alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve Strakonicích, a to 25 stupňů Celsia. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu. Nad 20 stupňů by se teploty v Česku měly dostat také v pondělí.

"Teplotní rekordy dnes padaly spíše v Čechách. Morava s Slezsko byly o něco chladnější," uvedl Šopko. V Českých Budějovicích-Rožnově naměřili 24,2 stupně, ve středočeském Husinci 24,1 stupně. Ani v jednom případě to ale nový rekord nebyl. Padl však například ve Vráži na Písecku, kde bylo odpoledne rovných 24 stupňů Celsia.

Příjemné počasí čeká Česko také na začátku nadcházejícího týdne. V pondělí má být jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 18 až 22 stupňů. V 1000 metrech na horách mohou být maxima okolo 15 stupňů, na Šumavě pak kolem 18 stupňů.