Plzeň přijde o oporu. Bucha má namířeno do Spojených států

Fotbalisty Plzně opouští Pavel Bucha. Západočeský klub na svém webu potvrdil, že finišují jednání o záložníkově přestupu do zahraničí. Podle médií by měl pětadvacetiletý středopolař zamířit do FC Cincinnati v zámořské MLS.

Po dvoutýdenní zkoušce skončil ve Viktorii estonský útočník Alex Tamm. Na soustředění do Španělska s týmem neodletěli ani nemocný brankář Viktor Baier a kanonýr Rafiu Durosinmi, který rehabilituje po operaci kolena. Bucha zamířil do Plzně v létě 2018 ze Slavie poté, co v Edenu rozvázal smlouvu. Pražané považovali hráčovu výpověď za oprávněnou a obrátili se na sbor rozhodců FAČR. Nakonec se ale kluby dohodly na smírném řešení sporu. Bucha poté v roce 2019 hostoval v Mladé Boleslavi. Pak se vrátil do Plzně, neproduktivnějším byl pro něj ve Viktorii ročník 2020/21, kdy si v 26 ligových zápasech připsal sedm branek a šest asistencí. V podzimní části této sezony nejvyšší soutěže zasáhl do 17 kol, v nichž skóroval pětkrát. Přestup do zahraničí zvolil zřejmě i proto, že Západočeši na jeho pozici ve středu zálohy přivedli v zimě další dva hráče. Útočník Tamm se připojil k Viktorii na začátku zimní přípravy a zasáhl do všech tří přípravných duelů, v nichž dal jeden gól. Angažmá ve třetím týmu české ligy si ale dvaadvacetiletý útočník estonského Nomme Kalju nevysloužil. "Během tréninků i přípravných zápasů ukázal své kvality a odvedl výbornou práci. Nicméně v tuto chvíli jsme se rozhodli jej neangažovat. Vzhledem k velké konkurenci v ofenzivě by neměl potřebné herní vytížení. I nadále s ním ale budeme v kontaktu a budeme jej sledovat," řekl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář. Na soustředění neodcestuje ani Durosinmi. Jednadvacetiletý nigerijský útočník, jemuž nevyšel přestup do Frankfurtu, po říjnovém zranění a operaci pokračuje v rehabilitaci. "Má i nadále individuální program. Vzhledem k tomu, že se zatím nezapojil do tréninku s týmem, bude lepší, když zůstane doma a bude naplno využívat zázemí a servis Doosan Areny," uvedl Kolář. Místo nemocného Baiera doplní brankářskou sestavu mladíci Jan Sutr a Matyáš Šilhavý. Trenér Miroslav Koubek bere na soustředění do Benidormu 22 hráčů do pole a čtyři gólmany. K dispozici mu budou už i Jan Sýkora, Tomáš Chorý a Erik Jirka, které v minulých dnech trápily lehké zdravotní problémy.