Padesát milionů eur za Simu byla jen vtipná meziscénka. Jsme racionální, říká Tvrdík

V Hřensku na Děčínsku v Národním parku České Švýcarsko se uvolnil zhruba 20tunový kamenný blok, nad silnicí I/62 ho zachytila vysokozátěžová bariéra. Pletivo zabezpečuje skály od roku 2015, od té doby jde o první velký záchyt. V blízké době správci parku suť odklidí a největší kámen rozeberou na menší kusy a přesunou je. Uvedl to dnes mluvčí správy parku Tomáš Salov.

"Zaznamenáváme větší množství řícení a posunů. Připisujeme to deštivému počasí," uvedl Salov. Některé kameny leží v písku, vyšší množství srážek ho mohl vyplavit. Nedávno kameny a písek zasypaly turistickou cestu u vrchu Koliště. Další skalní bloky by se mohly uvolnit, místo je proto neprůchodné. Zřícení skalní stěny bylo svým rozsahem také větší, než je v parku obvyklé. Do pohybu se dala skalní stěna v délce zhruba 12 metrů.