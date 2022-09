Ostravu posílili Plavšič a Cadu. Ve financích problém nebyl

Energie bude podle ministra sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pro zimní období dostatek. Nebude proto důvod snižovat teplo například v ústavech sociální péče na minimum dané připravovanou vyhláškou, uvedl ve čtvrtek ministr na dotaz poslankyně ANO Ivany Mádlové. Podle Jurečky by opozice neměla současné energetické krize zneužívat ke strašení.

"I ve variantě, že by se zastavil kompletně přívod plynu z Ruska do Evropy, tak ani v této variantě nepředpokládáme, že by mělo docházet k nějakému snižování tepelného komfortu pro nemocnice, sociální služby, školy," řekl ministr. Uvedl, že Česko má zásoby plynu na zimu zajištěny.

"Máme zajištěné energie pro veřejný sektor. Budeme mít elektřinu, plyn i dodávky tepla, aby nebylo nutné omezovat dodávky ani pro sociální služby, ani pro nemocnice, ani pro veřejný sektor," uvedl Jurečka. Parametry chystané vyhlášky jsou minimální hodnoty, ale zřizovatelé sociálních zařízení nemají důvod, aby v nich snižovali tepelný komfort, podotkl. "Nebude klient, který bude v nějakém tepelném diskomfortu," dodal ministr.