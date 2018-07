Olomouc chce po úspěšné minulé sezoně skončit do šestého místa

před 1 hodinou

Hanáci získali do ofenzivy Martina Nešpora, Pavla Dvořáka a Václava Pilaře. Přišel také brankář Aleš Mandous.

Olomouc - Fotbalisté Olomouce v minulém ligovém ročníku coby nováček překvapivě skončili před pražskou Spartou na čtvrté příčce a zajistili si tím účast v kvalifikaci Evropské ligy. V nové sezoně chtějí Hanáci na výkony navázat a za cíl si dali vybojovat místo v první šestce, kterou po změně formátu soutěže čeká nadstavbová část o titul a poháry.

"Samozřejmě všichni trenéři chtějí vyhrávat, všichni by chtěli být ve střední nebo nejvyšší skupině, asi jiné cíle mít nebudeme. Tím, že jsme si nastavili nějaké parametry v minulém soutěžním ročníku, tak samozřejmě je pro nás vnitřně první šestka lákává a měla by být cílem i pro mužstvo," citoval web Sigmy z tiskové konference olomouckého trenéra Václava Jílka.

"Vnitřní cíl mám takový, abychom opakovali výkony z předchozí sezony. Protože si myslím, že dávat si nějaké bodové cíle není v tuto chvíli na začátku relevantní. Chtěl bych, abychom opakovali ty výkony, protože si myslím, že právě ty výkony nás k bodům dovedou," konstatoval Jílek.

Sigma se po nečekaném úspěchu v minulé sezoně snažila hlavně udržet co nejvíc opor. Do Sparty sice zamířil stoper Uroš Radakovič a hostování skončilo útočníkovi Jakubu Řezníčkovi, na druhou stranu ale Hanáci získali do ofenzivy Martina Nešpora, Pavla Dvořáka a Václava Pilaře. Přišel také brankář Aleš Mandous.

"Řekli jsme si jasně, že se budeme snažit mužstvo udržet pohromadě. To se naplnilo a jsem strašně rád, byť si myslím, že to nebylo úplně jednoduché. Odešel Uroš Radakovič, ale na to jsme byli tak nějak vnitřně nachystaní," řekl Jílek.

"Na druhou stranu se nám povedlo posílit do útočné fáze - Martinem Nešporem a Pavlem Dvořákem. Jsem stoprocentně přesvědčený, že budou přínosem. A stejně tak Venca Pilař. To je hráč, který v každém tréninku i zápasech ukazuje, že je připraven, pomůže nám. Z celkového pohledu bych řekl, že mužstvo si sílu zachovalo," dodal Jílek.