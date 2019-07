Z angažmá ve Spartě couvl, teď se na ni chystá s nováčkem. Je to extrém, říká Vozábal

před 2 hodinami

Intenzivní organizační manévry v těchto dnech probíhají v Českých Budějovicích. Po čtyřech letech relativního druholigového klidu v pondělí na Střelecký ostrov přijede soupeř maximálního kalibru: pražská Sparta.

"Zájem o zápas je extrémní. Trochu jsme si odvykli," přiznává generální manažer jihočeského klubu Martin Vozábal.

Tahanice o lístky? Vyprodáno? Tak tohle v Českých Budějovicích nezažili čtyři roky. Na druholigové soupeře Varnsdorf nebo Vítkovice se pod Černou věží scházela tisícovka fanoušků. "Byli zvyklí si tady sednout, kam chtěli, kdy chtěli a jak chtěli. Což teď bude problém, protože stadion je beznadějně vyprodaný," dodává Vozábal.

Na špičkách nejsou v posledních dnech jen pracovníci klubu, ale také policie a najatá bezpečnostní agentura. Téměř každý den probíhají porady, jak žluto-modro-červený nápor organizačně co nejlépe zvládnout.

"Řešíme občerstvení, počty vstupenek, parking a tisíce dalších věcí. Samozřejmě narážíme na nepochopení, řada lidí má svoje argumenty, proč by měli parkovat nejlépe až v kabinách. Jiní to zase chápou," popisuje šéf Dynama.

Zájem je extrémní, násobně vyšší, než bezmála sedmitisícová kapacita stadionu na Střeleckém ostrově dokáže saturovat. "Je to pro nás sousto, ale věřím, že to zvládneme," říká Vozábal.

Jihočechy ostatně čeká mimořádně perné léto, po zápase se Spartou si moc neodrazí. V srpnu se přižene Slavia, měsíc na to Plzeň: celou silnou trojku musí domácí pořadatelé odbavit v rychlém sledu.

Pondělí duel s letenským soupeřem ale bude přece jen top. Sparťanský sektor, který skýtá kapacitu 350 míst, už je vyprodaný, další tisíce fanoušků pražského velkoklubu se rozptýlí po ostatních tribunách.

"Na Spartu tu bylo vždycky plno. Vlakové spojení z Prahy je poměrně příjemné, navíc v Jihočeském kraji žije silná prosparťanská komunita. Velmi lehce se může stát, že na tribunách to bude padesát na padesát," říká Vozábal.

Nechybělo mnoho a také on v pondělí dorazil domů jako host. Před dvěma lety dostal nabídku na angažmá v letenském managementu, sám do médií potvrdil, že jeho odchod do metropole je takřka hotovou věcí.

"V Praze jsem měl byt, už jsme v něm by i nastěhovaný. Na poslední chvíli jsem ale vycítil, že na angažmá na Letné nebyla vhodná doba. Jednali jsme v momentě, kdy tým trenéra Stramaccioniho prohrál v Brně a emoce eskalovaly. Můj příchod by neprospěl ani Spartě, ani atmosféře, ani já bych nebyl schopen ničím pomoct. Sám jsem to tak vyhodnotil a dodneška cítím, že jsem udělal správné rozhodnutí," tvrdí dlouholetý záložník Českých Budějovic, který má ovšem v životopise i tři starty za pražskou Slavii.

Obnovenou prvoligovou premiéru už má Dynamo za sebou, v prvním kole doma trochu nečekaně prohrálo s Opavou. Už už hrozilo, že do zápasu se Spartou půjde bez bodu, partě Davida Horejše se ale podařilo ve druhém kole vyhrát na horké půdě v Uherském Hradišti.

"Důležité je, že nemáme nulu. Že jsme se se na Slovácku odpíchli," přikývne Vozábal.

Náladu mu kazí jen to, že s jihočeským nováčkem nikdo moc nepočítá. "Celý týden slyším, co Slovácko udělalo špatně, jak zápas podcenilo. Nikde jsem si ale nepřečetl, že si naši kluci tři body zasloužili. Nikde jsme nenašel jedinou větu ve smyslu, že taky hráli dobře, že nejsou taková košťata. Ten respekt si evidentně musíme vydobýt," povzdychne si šéf Dynama.