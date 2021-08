Nervozitu necítím, diskuze o novém trenérovi v Liberci neprobíhá, ujišťuje Hoftych

Kouč Pavel Hoftych si je vědom, že situace libereckých fotbalistů není dobrá. Severočeši dnes prohráli v Českých Budějovicích 0:1 a po pěti kolech ligové sezony jim s jediným bodem patří poslední místo v tabulce. Diskuze nad změnou trenéra ale podle Hoftycha zatím ve Slovanu neprobíhá.

"Vím, že start do soutěže není dobrý. Jako trenér také musím počítat se vším, ale já takto nepřemýšlím. Samozřejmě umím počítat body. Vím, jak to ve fotbale chodí a teď je navíc reprezentační pauza. Zatím ale na tohle téma debata v klubu neprobíhá," řekl při on-line tiskové konferenci Hoftych, jehož tým v součtu s minulou sezonu nevyhrál už 10 ligových zápasů po sobě.

Mužstvo podle něj dělá vše, aby nepříznivou sérii zlomilo. "Kluci dobře trénují, snaží se v zápasech a jdou do všeho naplno. Například dnes ve druhém poločase nebyl náš výkon špatný, ale chybí nám body. Mrzí mě to i kvůli našim fanoušků, kteří jsou skvělí a dnes za námi do Českých Budějovic přijeli," řekl Hoftych.

"Stačil by nějaký haluzácký gól, díky kterému bychom vyhráli. Takový zápas pak může zlomit tu naši současnou sérii a také celou sezonu," doplnil liberecký trenér.

Liberečtí zatím v této sezoně dali jedinou branku. "Posily? Mužstvo, které dnes v Českých Budějovicích hrálo, mělo svou kvalitu, aby zápas otočilo. Ale chybí nám góly," řekl Hoftych.

Liberecký kapitán Jan Mikula si je vědom, že po sérii neúspěchů mohou nastat změny. "Nejsme naivní, hrajeme to už nějaký pátek. Když to shrnu, tak se říká, že v podobných situacích někdy nejdou hráči za trenérem. Ale to není náš případ," řekl Mikula.

"Já osobně na tu naši bilanci při zápase nemyslím. Neřeším, kolik jsme dali gólů a kolik máme bodů. Žádnou nervozitu na sobě nepociťuji," dodal liberecký obránce.