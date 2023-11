Mistra ligy z Baníku čeká pět let vězení. Snímky přirození posílal i devítileté dívce

V roce 2004 slavil ve fotbalovém Baníku Ostrava senzační titul po boku Marka Heinze, Radoslava Látala nebo Radka Slončíka. Nyní bývalého obránce Josefa Hoffmanna čeká pětiletý pobyt za mřížemi kvůli dětské pornografii. Nedávno pětačtyřicetiletý muž spolupracoval s policií i státním zastupitelstvím, díky čemuž mu bylo umožněno uzavřít dohodu o vině a trestu.

Krajský soud v Ostravě poslal na pět let do vězení bývalého beka Josefa Hoffmanna.

Podle deníku Blesk měl osmi dívkám, z nichž většina byla nezletilá a jedné bylo dokonce pouhých devět let, posílat na sociálních sítích fotky a videa svého přirození.

Intimní fotografie následně vyžadoval i po oslovených dívkách, v opačném případě je měl vydírat.

Podle vlastního tvrzení se nepochopitelného chování dopouštěl pod vlivem alkoholu.

"Jsem si vědom, jakou jsem udělal chybu. Ublížil jsem hodně lidem, potáhne se to se mnou ještě dlouho. Chci to napravit," uvedl u soudu.

Hoffmann s fotbalem začínal v Hranicích, v mládežnickém veku si zahrál za Sigmu Olomouc.

Vrcholem jeho kariéry bylo angažmá v Baníku Ostrava, se kterým v ročníku 2003/04 oslavil titul ligového šampiona. V mistrovské sezoně si připsal dvanáct startů.

Z Ostravy hostoval postupně v Mladé Boleslavi, ve Viktorii Žižkov a v Kladně. V létě 2007 přestoupil do Kladna, po půl roce byl přeřazen do rezervy. V červenci 2008 odešel do Karviné.