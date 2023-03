Propadl démonům, v Brně zůstal modlou. Kniha mi s problémy může pomoct, věří Pacanda

V úterý Milan Pacanda oslavil 45. narozeniny a zároveň vyšla do prodeje biografie, kterou dal dohromady s novinářkou Monikou Býmovou. Bývalý fotbalový útočník Brna či Sparty v ní odkrývá, jak mu těžké zranění a psychické potíže spojené s alkoholem a gamblingem zničily nadějnou kariéru.

"Jak říká obal - 'První zpověď o realitě po sportovní kariéře'. Ta skutečně tvoří převážnou část knihy. V určitých momentech se ale do minulosti samozřejmě vracíme," představuje Býmová, dříve Čuhelová.

Pacanda byl v 90. letech ligovou hvězdou. Už coby náctiletý mladík sázel před obrovskými návštěvami Za Lužánkami gól za gólem a rychle se stal miláčkem brněnského publika.

V dubnu roku 1999 byl krůček od přestupu do italské Boloni, jenže při zápase na Žižkově přišel tvrdý faul Jana Zakopala a po těžkém zranění kolena se Pacandova kariéra i život obrátily naruby.

"Začalo se u mě komplikovat hodně věcí. Do té doby jsem fotbalu dával všechno, nic jiného pro mě neexistovalo," vzpomíná rodák z Teplic, jenž se s rodiči jako malý přestěhoval na jižní Moravu.

Při dlouhé a komplikované léčbě, s vědomím zpackaného snu o velkém přestupu, přestal Pacanda svou situaci zvládat. "Snažil jsem se, aby mě v hospodě nebo u automatů nikdo neviděl. Styděl jsem se za to, nechtěl jsem o tom mluvit, ani to řešit," popisuje.

"Postupně se to navalovalo a byl to pomalý pád do hlubin. A důsledky? Vztahové, finanční, kariérní. Problémy řeším dodnes a byl bych rád, aby mi ta knížka pomohla se psychicky odrazit," pokračuje.

Na ligový trávník se vrátil v srpnu roku 2000, ale přestože byl nadále nejlepším střelcem Brna, se Spartou vybojoval o pět let později titul a ochutnal také Ligu mistrů, k předchozí formě měl vinou kombinace zdravotních a psychických potíží daleko.

Přes angažmá v Rakousku, ve Zlíně, v Kazachstánu, ve Znojmě či na Slovensku kariéra postupně upadla až do nižších domácích soutěží.

V Brně však Pacanda zůstal doslova kultovní postavou. Také to byl jeden z důvodů, proč příběh střelce 58 branek v české lize zpracovat knižně.

"Když se mě Milan v říjnu 2019 ptal, jestli si myslím, že by knížka o něm někoho zajímala, nemohla jsem říct nic jiného než ano. V Brně je spolu třeba s Romanem Kukletou fotbalovou modlou," tvrdí Býmová, bývalá fotbalová redaktorka České televize.

Autor fotografie: Pavlína Faragová Autogramiáda a prodej Před patnácti lety nastoupil Milan Pacanda v dresu Zlína ke svému poslednímu

prvoligovému utkání na české scéně. Právě zápasu jeho mateřské Zbrojovky s tímto regionálním rivalem bude v sobotu 4. března od 13 hodin předcházet Pacandova autogramiáda. Akce se uskuteční v hotelu A-SPORT Brno v blízkosti stadionu na Srbské. Biografii Milan Pacanda Jackyll & Hyde je nyní možné zakoupit na webových stránkách knihy nebo v knihkupectví Knihy Dobrovský. Během autogramiády a navazujícího ligového duelu bude probíhat také sbírka na podporu neziskové organizace Liga vozíčkářů, která je partnerem knihy.

Začátek její spolupráce s Pacandou se zrodil právě před čtyřmi lety při rozhovoru pro Zbrojovku. Jelikož je Pacanda spíše introvert a mediální pozornost nikdy zvlášť nevyhledával, nevěřila, že na rozhovor přijde.

"Neznala jsem ho, jen jsem věděla, že na něj není spoleh. Ani jsem se na to nechystala. Navíc si rozhovor domluvil na sedmou ráno. Jenže on fakt dorazil," vypráví Býmová.

"Říkala jsem si, že mě čeká rozhovor s asi nejlepším fotbalistou, který kdy za Brno hrál, a ani jsem se nepřipravila. Sakra," pokračuje s úsměvem.

Tehdejší rozhovor ovšem vyvolal mnoho reakcí a přiměl Pacandu, aby novinářce sám zavolal. "Byly tam i nějaké negativní ohlasy, kdy lidi rýpali, jak jsem dopadl, ale převážně to bylo pozitivní. Věděl jsem, že Monika už napsala úspěšnou knížku Petra Švancary, tak jsem ji oslovil," vysvětluje majitel sedmi startů za reprezentační jednadvacítku.

Kniha vznikala přes tři roky. "Nic jsme od toho nečekali, neřešili jsme žádný tlak a Milan ode mě dostal slovo, že pokud mu to nebude dělat dobře, jdeme od toho. Témata si určoval hlavně on. Já jsem se snažila poslouchat a navazovat na to, o čem sám mluvil," podotýká Býmová.

Autorka by byla ráda, kdyby kniha přispěla k šíření osvěty v prostředí českého fotbalu, respektive profesionálního sportu obecně.

"Ptám se, kam jsme se od 90. let, kdy začal Milanův příběh, posunuli. Vychováváme kromě skvělých sportovců také už konečně i lidi, kteří v životě obstojí? Milanův příběh je sice v mnoha směrech extrémní, ale to, že sportovci po kariéře nebo během ní řeší podobné problémy jako on, už přece výjimečné není," zamýšlí se Býmová.

"Smutnou ironií je, že autogramiáda proběhne před zápasem Zbrojovky se Zlínem, za který donedávna nastupoval Adam Hloušek," doplňuje Býmová s odkazem na fotbalistu, jenž řeší mnohamilionové dluhy.

"Důležité bude, aby čtenáři můj příběh pochopili správně. Aby si jen neřekli 'ten ale dopadl'. Vím, jak jsem dopadl a že na tom nesu vinu. Ale byl bych rád, aby se pro hráče dělalo víc než teď," komentuje Pacanda.

Po kariéře vystřídal mnoho zaměstnání, nyní pracuje už dva roky v hotelu mimo Brno a podle vlastních slov je tam spokojený.

"Bývám za barem, v kuchyni nebo na recepci. Fotbal teď nehraju, i když stále jsem někde zaregistrovaný a chtěl bych zase začít trénovat. Ale času je bohužel málo, takže se uvidí," uzavírá někdejší kanonýr.

Kniha "Milan Pacanda Jackyll & Hyde" končí prvním setkáním Pacandy a bývalého obránce Zakopala od osudového střetu na jaře roku 1999. "Detaily už bych nechala pro čtenáře," reaguje Býmová.