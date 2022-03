Měl by to okomentovat trenér Rada, vtipkoval kouč Horejš o problémech u videa

Fotbalisté Pardubic a Českých Budějovic po utkání 24. ligového kola jen kroutili hlavami nad kuriózním momentem z druhého poločasu. Sudí Miroslav Zelinka se šel po hodině hry po zásahu videorozhodčího Víta Ondráše podívat k monitoru na zákrok na domácího Tomáše Solila ve vápně, technologie však selhala a hlavní arbitr nakonec situaci posuzoval u televizního kameramana. P

Po osmiminutové prodlevě nařídil penaltu, z níž Cadu poslal Východočechy do vedení 3:2.

"Nevím, co k tomu říct. Furt se to zastavovalo, 10 minut se čeká. Je to hrozné. Mělo to být tak, že jestliže je to penalta, tak má být a má se hrát. Takovéhle čekání nikomu neprospěje. Pak ještě dostanete gól, složitá situace," řekl na tiskové konferenci po remíze 3:3 trenér Jihočechů David Horejš. "Myslím, že by na to měl odpovědět trenér Petr Rada," dodal Horejš se smíchem na adresu jabloneckého kouče, který je známým odpůrcem videa ve fotbale.

Zelinka původně po zákroku Lukáše Havla na Solila penaltu neodpískal. "My měli od pana Zelinky informace takové, že je to penalta, ale že se musí jít podívat. Říkal, že dostal informaci do sluchátek a že se na to musí jít podívat. Vy čekáte na to, že se to jen potvrdí a na 90 procent dostanete gól," řekl českobudějovický záložník Jakub Hora.

"Je to strašně nepříjemné. Není ještě teplo na to, abyste tam 10 minut stál. Jste v nějakých emocích, ono to pak vyprchá a ještě dostanete gól. Je to těžké, ale co se dá dělat," přemítal jednatřicetiletý střelec první českobudějovické branky.

Zelinka dlouhé minuty marně čekal na to, že se u monitoru objeví obraz. "Nastala takováhle situace, ale nemělo by se to asi stávat. Slyšel jsem z hlavní tribuny, že to bylo jasné. Nevím, na co potom jsou ti rozhodčí v buňce. Už to měl někdo rozhodnout, někdo se k tomu měl nějak postavit. Těch 10 minut bylo strašidelných. Hráči v té zimě mrznou, nehraje se, potom se nastavuje 10 minut. Tohle asi těžko ovlivníme," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

"Na školení před sezonou jsme takovouhle situaci neprobírali. Oni chtěli, abychom byli pozitivní. Já se snažím být pozitivní. Mě spíš mrzí to, co jsme mohli ovlivnit, a to je ta situace před penaltou. Hrajeme nesmyslný balon zpátky do (našeho) vápna, zvlášť na tomhle terénu. Měli jsme tu situaci vyhodnotit jinak," dodal Horejš.