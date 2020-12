Likvidační faul sparťana Krejčího? V soukromí je Laďa milionový kluk, tvrdí Švancara

"Plzeň vyprášila Teplice 7:0, a i když mají Severočeši své problémy, všichni žasnou, jaký nastal obrat. A já pořád říkám, že trenér Adrián Guľa odcházet nemá," tvrdí v komentáři k fotbalové Fortuna:Lize bývalý útočník Petr Švancara.

Působí na mě nesmírně sympatickým dojmem, chce fotbalu pomáhat, chce ho hlavně hrát. A jeho styl je pěkný, dobře se na něj dívá.

Přiznávám, že utkání Jablonec - Plzeň jsem v poločase přepnul, protože jsem byl přesvědčen, že je za stavu 2:0 pro hosty hotovo. Jablonec to však obrátil. A Guľa nechá proti Teplicím úplně stejnou sestavu, která mu to takhle vrátila. Není se o čem bavit, razítko, jede se dál. Prosím nevyhazovat, opakuji, chce hrát fotbal.

Opava přijela do Liberce s dorostenci, víc hráčů neměla, dvanáct nakažených, další v karanténě. Mluvil jsem o tom s Pavlem Zavadilem, prozradil mi, že ze školy vzali dva gólmany, nic jiného jim nezbývalo. Jsem pro, aby mladí dostávali příležitost, ale tohle bylo za divných okolností.

Naštěstí to skončilo jen 0:2, jeden gól z penalty. Mikuláš Kubný, jenž se tak stal nejmladším brankářem české ligy, byl hozený do řeky, naštěstí obstál. Určitě o něm věděli, že je dobrý. Kdyby vychytal nulu, byl by to úžasný příběh, ale kdyby přišel debakl, kdo by to zavinil!

Tohle nechápu, když máte tolik nakažených, tak by se hrát nemělo. Námitky, že rozhoduje hygiena v daném kraji, neberu, to je jako kdybych já rozhodoval, jak mají inženýři stavět dálnici D1. Selský rozum přece říká, že to není regulérní soutěž. Zdravotnická nařízení chápu, ale liga má nějaké vedení, které má rozhodovat o fotbale. Kluby nemají tak široké kádry, když půlka chybí, nemá to žádnou kvalitu. Opava musí hrát, Slavia ne, kdo se v tom má vyznat.

Zbrojovku Brno převzal Richard Dostálek, který mužstvo zvedl, ukázalo, že má tvář, a konečně vyhrálo, když porazilo nebezpečné Slovácko. Nebylo to jednoduché. Prohráváte doma, prázdný stadion, nikdo vám nepomůže, borci v tom byli sami. Šli za tím, i když pět minut před koncem prohrávali.

Výměna trenéra tedy zafungovala, Ríša je dobrá volba. Legenda Zbrojovky, který za ni něco na hřišti odvedl, respektovaná osobnost. Není nováčkem, už áčko vedl na podzim 2017 po Svatoplukovi Habancovi, ví, jaké to je. Je zkušenější, některé chyby opakovat nebude. Já bych mu příležitost dal, když to bude vypadat herně slušně a navíc se to vydaří i bodově, tak to bude povzbudivé.

Petr Švancara (42) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Mužstvu pomohl Ondra Vaněk, to je trochu jiný druh hráče, potřebuje jiný přístup. Pod Machálkem byl úplně odstřižený, chodil i na tribunu. I když byl zraněný nebo měl covid, vědělo se, že vztah mezi nimi nebyl na jedničku. Proti Slovácku byl jedním z nejlepších hráčů na hřišti, především jeho zásluhou Brno zápas otočilo. Navíc si myslím, že už to nebude zlobivé dítě, že vyzrál. Když dostane prostor, věřím, že bude lídr, má na to.

O Petru Radovi se mluví neustále, teď řádil v Karviné. Nepřestává mě bavit, jak doslova žere fotbal. Jeho glosy, postřehy po utkání i pokyny během zápasu, to je něco nádherného. Nikdy mě netrénoval, ale dokazuje, jak má fotbal i ve svých letech rád. Když řekne, že od čtyř ráno nespal a už byl na stadionu, to je přesně přístup, který fotbal potřebuje a chce. Pro mě je to miláček, smekám před ním klobouk.

Jeho Jablonec otočil úžasně zápas s Plzní, kluci za ním jdou. V Karviné to také neměl jednoduché, ztratil dvougólové vedení. Nedivím se, že měl nervy na pochodu. Padla tam i ostřejší slova, to k fotbalu i patří a hranice je hodně pružná.

Já si pamatuju, jak když jsem kopal na Slovensku za Inter Bratislava, poslal jsem někam legendu slovenského fotbalu a trenéra reprezentace Jána Kozáka staršího. Jste v emocích, nedaří se a jste nabroušení, tak něco ulétne.

Stejně tak Laďa Krejčí ve Spartě proti Pardubicím, kterého znám dobře od mlada. Neunese souboj, někdo do něj zajede, najednou blázinec, blikanec a nasadí loket. V soukromí hodný, milionový člověk, a pak taková blbost. Dostaneš v souboji nažrat, chceš to někomu vrátit, třeba máš v hlavě něco, co se událo před tím, a už to je.

Jde o to omluvit se, když hlava vychladne. Plácnutím ruky, nebo jako my, Moraváci, lahvinkou.