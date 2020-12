Barák viděl červenou. AC nečekaně ztratilo body s outsiderem

Fotbalisté AC Milán nečekaně ztratili body proti předposlednímu Janovu po remíze 2:2. Na rozdíl jediného bodu se tak na lídra tabulky dotáhl městský rival Inter, jemuž zařídil výhru 1:0 nad Neapolí ve šlágru 12. kola Romelo Lukaku gólem z penalty.

Záložník Verony Antonín Barák duel proti Sampdorii (1:2) nedohrál, za faul dostal v nastaveném čase červenou kartu.

Mistrovský Juventus stejně jako AC jen remizoval. "Staré dámě" mohl zařídit výhru nad Bergamem Cristiano Ronaldo, v 61. minutě však neproměnil penaltu a zápas skončil smírně 1:1. Turínský klub sice ještě v Serii A v tomto ročníku neprohrál, už pošesté si se soupeřem rozdělil body.

Juventus se dostal do vedení na konci první půlhodiny, kdy se zpoza velkého vápna opřel do míče Federico Chiesa a trefil se do horního rohu. Stejnou parádu však na druhé straně předvedl v 57. minutě Remo Freuler, jehož dalekonosná rána se odrazila do branky od břevna. Vzápětí mohl vrátit Juventusu vedení Ronaldo, brankář Atalanty Pierluigi Gollini však jeho pokus chytil.

Barák byl vyloučen v 94. minutě za přišlápnutí nohy soupeři. Zápas nedohrál ani hostující záložník Jakub Jankto, jenž byl vystřídán čtvrt hodiny před koncem.

Italská fotbalová liga - 12. kolo:

Juventus Turín - Bergamo 1:1 (29. Chiesa - 57. Freuler), FC Janov - AC Milán 2:2 (47. a 60. Destro - 52. Calabria, 83. Kalulu), Fiorentina - Sassuolo 1:1 (35. Vlahovič z pen. - 13. Traoré), Hellas Verona - Sampdoria Janov 1:2 (70. Zaccagni z pen. - 41. Ekdal, 54. Verre), Inter Milán - Neapol 1:0 (73. Lukaku z pen.), Parma - Cagliari 0:0, Spezia - Boloňa 2:2 (19. a 63. Nzola - 72. Dominguez, 90.+2 Barrow).

Tabulka: