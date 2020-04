Jde se trénovat. První krok k dohrání ligy, vítají kluby rozhodnutí vlády

Ligová fotbalová asociace považuje dnešní rozhodnutí vlády od pondělí povolit profesionálním sportovcům venkovní přípravu ve skupinách za úvodní krok k možnosti dohrát první a druhou ligu, které přerušila pandemie nového koronaviru. Že se zápasy budou moci znovu rozběhnout až 8. června a ne už v polovině května, jak si LFA původně přála, nepovažuje asociace za špatnou zprávu.

"Rád bych všem poděkoval za vstřícný postoj a podporu našemu záměru umožnit v této složité situaci profesionálním fotbalistům aspoň částečnou přípravu. Je to důležitý krok nejen pro profesionální fotbalisty, ale i všechny kluby, které díky tomu mohou částečně obnovit tréninkovou přípravu. A věříme, že to je rovněž první krok k možnosti dohrát stávající sezonu," uvedl v tiskové zprávě předseda LFA Dušan Svoboda.

Profesionální fotbalisté od 12. března, kdy byl v zemi vyhlášen nouzový stav, nehrají soutěž a připravují se individuálně v domácích podmínkách. Minulý týden vláda některá opatření uvolnila a dovolila lidem venku individuálně sportovat. LFA následně vypracovala ve spolupráci s Klinickou skupinou covid-19 ministerstva zdravotnictví metodický tréninkový materiál, který byl schválen.

Asociace v původním plánu počítala s tím, že by nejvyšší soutěž znovu rozběhla v polovině května, což ale dnešní rozhodnutí vlády znemožnilo. Zápasy bez diváků opět začnou nejdříve 8. června a sezona se tak protáhne až do července. Prostor na dohrání domácích lig vznikl poté, co UEFA odložila na příští rok letní mistrovství Evropy.

"V tuto chvíli se pro nás nic nemění. Nadále chceme udělat maximum pro to, aby se tato sezona mohla dohrát na hřišti," uvedl Svoboda. "Termíny rozvolňování jsou důležitou informací, která dosud chyběla. Všichni včetně klubů nyní víme, s čím pracovat. Více než špatnou zprávou jsou pro nás nadějí," doplnil tiskový mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

LFA nyní všem klubům první a druhé ligy rozešle tréninkový manuál. Celky se od pondělí budou moci vrátit na hřiště do přípravy ve skupinách, ale budou muset dodržovat řadu omezení. Podle materiálu nebudou moci používat společné šatny a sprchy, na trénink budou cestovat individuálně a budou se převlékat doma. Na hřišti navíc bude muset být k dispozici dezinfekční roztok na čištění rukou, míčů a tréninkových pomůcek.

Česká nejvyšší soutěž má za sebou 24 dějství. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavba, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.