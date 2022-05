Kúdela: Při zákroku v našem vápně už měl sudí píšťalku v puse. Asi věděl, co udělá

Mohl být tím, kdo proměněnou penaltou v nastaveném čase nasměroval Slavii výrazně blíž k titulu. Jenže o pár desítek vteřin později jen sledoval, jak stejnou výhodu využila také Plzeň, která si po výsledku 1:1 ve druhém kole nadstavbové části Fortuna:Ligy udržela vedení v tabulce. "Rozhodčí vedl celý zápas zvláštně," povzdechl si stoper Ondřej Kúdela směrem k polskému sudímu Bartoszi Frankowskému.

Klíčový zápas v boji o titul jste nezvládli, tři kola před koncem už nemáte titul ve svých rukou. Proč?

Nastoupili jsme dobře. Soupeře jsme zatlačili, jak jsme před zápasem chtěli. Tušili jsme, že Plzeň si přijede pro to, co potřebuje, snažili jsme se do nich dostat za každou cenu. V první půli jsme měli šance, ale bohužel jsme je neproměnili, druhá půle se pak odvíjela od té první. Hosté zalezli, rozhodovalo se v šestnáctkách, kde jsme bohužel nebyli úspěšní.

Zápas nakonec rozhodl až nastavený čas, ve kterém se kopaly dvě penalty. Jak jste to poměrně zvláštní vyvrcholení duelu vnímal?

U první situace jsem ani upřímně nevěděl, co tam rozhodčí hledal, ale trvalo to strašně dlouho. Na monitoru jsem situaci viděl, za mě to byla jasná penalta, David (Jurásek) tam šel hlavou a kdyby neuhnul, Beauguel by ho kopl do hlavy.

Na penaltu jste se postavil vy. Stejně jako v prvním poločase, kdy ji rozhodčí Frankowski ve váš prospěch nařídil, ale nakonec odvolal. Byly to o to větší nervy?

Na penaltu máme předem určené hráče a já byl mezi nimi. V prvním případě jsem byl překvapený, že se nakonec nekopala, v závěru zápasu jsem to vzal sám na sebe. Na hřišti jsem byl nejzkušenější, a přestože to není jednoduchá situace, zase nejde o život.

O minutu později ale dostala stejnou výhodu Plzeň. Jak jste vnímal situaci, po které sudí odpískali faul Oscara na plzeňského Trusu?

Když k té situaci došlo, rozhodčí už měl píšťalku v puse. Nevím, nevidím mu do hlavy, ale asi to chtěl udělat. Podle mě to penaltový moment nebyl. Navíc mě zarazilo, že měl na sto procent tu informaci od kolegy u videa a tentokrát se rozhodl velmi rychle. Jak sudí vedli celý zápas, bylo zvláštní. Nevím, jestli je tahle sestava zahraničních sudích optimální, to je ale spíš otázka na pana Příhodu (šéf komise rozhodčích). Každopádně obě byly písknuté, výsledek je 1:1, což vyhovuje Plzni.

Cítíte se poškozeni?

Kdybych řekl, že ano, vypadalo by to, že brečíme. Ale prostě si myslím, že u té penalty proti nám věděl, co dělá a celkově na něm bylo vidět, že je nervozní, často zbytečně vstupoval do hry. To nás ale neomlouvá, měli jsme vedení udržet.

Jak nyní hodnotíte své šance na titul?

Věděli jsme, že když vyhrajeme čtyři zápasy, nemusíme se na nikoho ohlížet. Teď musíme čekat na zaváhání Plzně.