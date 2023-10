"Krve by se ve mně nedořezal." Plzeň vyděsilo ošklivé zranění brankáře Staňka

Plzeňský fotbalista Václav Jemelka přiznal, že mu bylo fyzicky špatně, když viděl na hřišti ležet v bezvědomí spoluhráče Jindřicha Staňka po srážce s jabloneckým útočníkem Václavem Drchalem.

Osmadvacetiletý obránce na tiskové konferenci věnoval gólmanovi, který byl převezen do nemocnice, domácí vítězství 3:2 v utkání 11. ligového kola.

Staněk v 73. minutě vypíchl míč před Drchalem, ale hostující útočník ho zasáhl do krku. Otřesený reprezentační brankář zůstal bezvládně ležet a po dlouhém ošetřování musel být naložen na nosítka a odvezen ze hřiště. Domácím fanouškům ale stihnul ještě krátce zamávat.

"Já u toho byl asi první. Když jsem ho viděl, bylo mi trošku špatně, protože vůbec nereagoval. Vůbec jsem nevěděl, co dělat. Naštěstí neměl zapadlý jazyk. Hned jsme volali doktory a vypadalo to špatně," uvedl Jemelka.

"Bohužel to zranění hlavy má teď druhé po sobě. Snad to bude dobré a samozřejmě mu držíme palce. To vítězství je pro něj," doplnil bývalý stoper Olomouce.

O Staňka, jenž kvůli jinému zranění nedochytal ani minulé domácí ligové utkání s Pardubicemi, se bál i trenér Miroslav Koubek.

"Jak mi v tu chvíli mohlo být? Krve by se ve mně nedořezal. Je to opakované, za měsíc podruhé. Uvidíme… Snad to bude mít vývoj, jaký si vždycky přejeme, aby to nebylo vážné," řekl dvaasedmdesátiletý kouč.

Jemelka si vítězství nad Jabloncem, který v Plzni vedl 2:1, hodně cenil. "Vyhráli jsme těžký zápas. Dnes byl Jablonec vynikajícím soupeřem. Udělali jsme pár změn. Neklapalo to tak, jak by mělo. Otočený zápas, velice důležitý," prohlásil plzeňský obránce.

Při čtvrteční výhře 2:1 v Astaně ve skupině Evropské konferenční ligy vystřídal zraněného obránce Lukáše Hejdu a kapitána nahradil i v domácí soutěži.

"Jsem rád, že jsem po dlouhé době dostal šanci. Všichni na lavičce čekáme, že se něco takového může stát. Máme zranění, únavu. Jsme připraveni. Je dobře, že jsme schopni do toho naskočit a zastoupit hráče, které je potřeba," dodal Jemelka.