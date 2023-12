Kouč Sparty Priske: Osmnáct měsíců v Česku překonalo hranice mé představivosti

Trenér fotbalistů pražské Sparty Brian Priske je naprosto spokojený s právě skončenou podzimní částí sezony. Za současný úspěch podle něj obhájci titulu vděčí skvěle připravenému hřišti na Letné, podpoře fanoušků a kabině.

Osmnáct měsíců v letenskému klubu předčilo hranice jeho představivosti. Zároveň ho ale těší konec kalendářního roku, jelikož si potřebuje odpočinout. Řekl to na tiskové konferenci po vítězném obratu 2:1 nad Teplicemi v 19. ligovém kole.

Letenští přezimují na prvním místě s pětibodovým náskokem na městského rivala Slavii, která má zápas k dobru. Ve čtvrtek postoupili v Evropské lize do úvodního vyřazovacího kola a v domácím poháru jsou ve čtvrtfinále.

"Mám velkou radost, hodně mě těší, jak mužstvo a realizační tým pracují. Dosavadní průběh sezony je úžasný, 50 bodů v české lize, deset těžkých zápasů v Evropě. V pohárech jsme měli hodně náročný program. V předkolech jsme nejprve odehráli dvojzápasy s FC Kodaň a Dinamem Záhřeb a ve skupině dalších šest mimořádně těžkých utkání, do toho ještě dva zápasy v domácím poháru. Kluky a realizační tým můžu jenom pochválit za výjimečně tvrdou práci. Jsem na to velmi hrdý," uvedl Priske.

"Hráči pozvedli úroveň naší hry a stylu. Jsou si jistější tím, co jako tým chceme, jak ofenzivně, tak defenzivně. V dosavadních 31 zápasech sezony byla naše kvalita na vysoké úrovni. Věděli jsme, že jsme na tom fyzicky velmi dobře, ale potřebovali jsme zvednout naší hru v porovnání s minulou sezonu, abychom v květnu zase získali titul a hráli v Evropě. Kluci jsou výjimeční v adaptování a rozvíjení našeho stylu hry," uvedl šestačtyřicetiletý Dán.

Za úspěchem Sparty vidí tři důvody. "Máme nejlepší hřiště v zemi, nejlepší stadion s nejlepším trávníkem. Trávníkáři odvádějí neskutečnou práci po celý rok. Dnes je 17. prosince a hřiště je úžasné. Díky tomu můžeme hrát takový fotbal, jaký chceme. Je to úžasné," podotkl rodák z Horsensu.

"Pak jsou to fanoušci, kteří nás po celý rok doma i venku neuvěřitelně podporovali. Viděli jsme to zvlášť na Letné třeba proti Kodani, Záhřebu, ale i dnes. Byl to jeden z důvodů, proč jsme i dnes vyhráli. Před třemi dny nás na Kypr (na utkání Evropské ligy proti Arisu Limassol) přijelo podpořit 650 fanoušků," konstatoval Priske.

Třetím důvodem úspěchu je podle něj kabina. "Realizák a hráči tvoří jeden tým. To, jak kluci řídí jeden druhého, je úžasné. Viděli jste dnešní výsledek, hráli jsme v oslabení skoro celý zápas proti velmi těžkému soupeři. Kluci ale neustále tlačili, věřili, pracovali, napadali a hnali se dopředu. Někdy získáte víc, než si zasloužíte, a štěstí se přikloní na vaší stranu. To je jádro našeho úspěchu, že všichni věříme, že to společně dokážeme. Jsem velmi hrdý a vděčný, že jsem toho součástí," řekl Priske.

Sparty se ujal loni na přelomu května a června a hned v první sezoně s ní získal titul, první po devíti letech.

"Osmnáct měsíců ve Spartě a v Česku překonalo hranice mé představivosti. Mám dobré vzpomínky na domov a tamní kluby, v nichž jsem strávil delší čas než ve Spartě. Nedokázal jsem si ale představit takový úspěch ve Spartě, když jsem šel do cizí země a odlišné kultury a pracoval jsem s jinými lidmi," poznamenal Priske.

"Samozřejmě jsem hodně věřil, že spolu můžeme být úspěšní, ale cítit lásku a podporu fanoušků je neuvěřitelné. Znamená to pro mě hodně. Jsem vděčný za každou vteřinu tady a za to, že jsem obklopený báječnými lidmi, s nimiž pracuju. Mají velký podíl na úspěchu, není to o jednom člověku. Všichni pracujeme stejným směrem," uvedl bývalý trenér Midtjyllandu a Antverp.

Nyní si chystá odpočinout. "Jsem hodně rád, že už tento rok končí, potřebuju se vyspat stejně jako kluci," prohlásil Priske. Během zimní pauzy očekává změny v kádru.

"Jestli jich bude hodně, nevím. Otevírá se přestupové okno, nastanou odchody i příchody," podotkl bývalý hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.