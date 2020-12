Kotal: Jsme pomalí. Současný fotbal je o rychlosti, zkušení hráči si to musí uvědomit

Proti Slavii měnil taktiku i rozestavení, nic ale nezabralo. "Způsob naší hry se mi vůbec nelíbil," zlobil se sparťanský kouč Václav Kotal po porážce v derby 0:3.

Podle osmašedesátiletého kouče ráz utkání ovlivnila situace z 29. minuty, kdy Lukáš Juliš z penalty pouze napálil nohy brankáře Koláře. "Jestliže neproměníte penaltu a pak inkasujete ze standardky gól, to na mužstvo zapůsobí. Kdybychom proměnili penaltu, situace byla jiná," hodnotil po zápase.

Na druhou stranu nezastíral, že rozdíl mezi oběma týmy byl markantní. "Když v poločase prohráváte 0:2, je to složité. Náš způsob hry se mi nelíbil. Nedokázali jsme se vyrovnat s důrazem soupeře. Slavia byla pohyblivější, naše kombinace trvá strašně dlouho, práce s míčem je stále pomalá. Snažíme se hráčům vysvětlovat, že současný fotbal je o rychlosti. Je to v hlavách hráčů, hlavně ti zkušení by si to měli uvědomit."

Na tradiční opory v čele s Bořkem Dočkalem se Kotal v derby spolehnout nemohl. Na rozdíl od svého protějšku Jindřicha Trpišovského, v jehož týmu opět zazářila kometa letošní sezony Abdallah Sima. Přestože senegalský mladíček ve hře nepředvedl svůj suverénní výkon z posledních zápasů, Spartě dva góly stejně nastřílel. Při tom prvním, po rohovém kopu, doslova vylétl nad hlavy statických domácích obránců.

"Věděli jsme, že Sima je kvalitní hlavičkář. Pouštěli jsme si videa, připravovali jsme se na to. Výskok byl výborný, dostal se půlmetr nad naše bránící hráče," kroutil hlavou Kotal.