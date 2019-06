Kladrubský: Možná to bude moje poslední sezona, chci pomáhat doma

před 1 hodinou

Možná poslední prvoligová sezona čeká kapitána fotbalistů Českých Budějovic Jiřího Kladrubského

Těší jej, že si nejvyšší soutěž ještě vyzkouší v dresu týmu, kde kariéru začínal. Bývalý hráč Sparty nebo bratislavského Slovanu v minulém ročníku svými výkony výrazně pomohl Jihočechům k vítězství ve druhé lize a návratu mezi elitu. Přestože připustil, že dvoutýdenní dovolená byla krátká, zahájení přípravy vítá.

"Těším se. Možná je to můj poslední rok. Hlavně ale zase budeme hrát proti těm nejlepším týmům a na to se opravdu moc těším," řekl ČTK dnes Kladrubský.

V listopadu mu bude 34 let. S ohledem na věk by ještě několik let mohl fotbal na nejvyšší úrovni hrát. Ale o tom, zda bude pokračovat, nechce rozhodovat sám. "Probereme to s manželkou. Rodina je pro mě hlavní," uvedl Kladrubský.

V rodinném duchu se nesla i krátká dovolená po konci minulé sezony. Zatímco většina jeho spoluhráčů vyrazila odpočívat, on zůstal v Českých Budějovicích. Důvod byl prostý: s manželkou očekávali narození syna.

"První týden jsme čekali, až se malý narodí. Pak když to přišlo, tak jsme to museli i oslavit, jak se sluší a patří. Takže celé dva týdny jsem byl vlastně v Budějovicích, akorát jsem jednou s dcerou jel na závody v moderní gymnastice," řekl Kladrubský. S péčí o děti chce manželce, která je lékařka, do budoucna hodně pomáhat. Proto zvažuje konec kariéry, aby se jeho žena mohla naplno věnovat své profesi.

Nyní ho ale čeká minimálně ještě jedna sezona. S nejvyšší soutěží má bohaté zkušenosti, ale poprvé se setká s novým herním modelem, kdy po základní části následuje ještě nadstavba. "Pro diváka je to dobré. Mně osobně se to taky bude líbit a hlavně pokud budeme hrát kdekoliv jinde než ve skupině o udržení," řekl Kladrubský s úsměvem.