Kauza Ardeleanu: Sudí, který skandálně zařízl Brno, už zase píská. A dokonce povýšil

před 35 minutami

Podezřelým řízením barážového zápasu mezi Příbramí a Brnem se postaral o jeden ze skandálů minulého ročníku fotbalové ligy. Uplynuly sotva dva měsíce a sudí Petr Ardeleanu je zpět, aniž by vynechal jediný zápas. A nejen to: arbitr, který je považován za jednoho z oblíbených koní místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra, v době trestu dokonce povýšil: na listině UEFA poskočil do nejvyšší kategorie.

Zní to jako nedomyšlený vtip, ale v českém fotbale je to realita: rozhodčí Petr Ardeleanu, který v květnu skandálním způsobem pohlídal Příbrami v baráži se Zbrojovkou Brno prvoligovou příslušnost, se velmi rychle vrátil k pískání na nejvyšší úrovni. Rozhodčím jsme věřili, je nám Jihlavy strašně líto, tvrdí Chovanec s Wilczekem číst článek Byť jeho kolega Martin Nenadál, který dalším otřesným výkonem zařízl Jihlavu v utkání s Karvinou, na listině rozhodčích skončil, rodák z Tachova, jenž má velmi blízko k Romanu Berbrovi, o víkendu v Pardubicích rozhodoval první kolo druholigové sezony. "Rozhodčí Ardeleanu nebude na začátku podzimní části nadcházející sezony delegován na utkání Fortuna ligy," prohlásila po skončení minulého ročníku komise rozhodčích vedená Jozefem Chovancem. Což samozřejmě neplatí o druhé lize. Ještě pikantnější na tom je, že Ardeleanu byl původně delegován na zápas Líšeň - Varnsdorf, ale až na upozornění novinářů komise své rozhodnutí přehodnotila. "Bezpečnostní stránku věci včetně zázemí stadionu v Líšni nebo komunikaci fanoušků Zbrojovky, kterou jsme zaznamenali na sociálních sítích, jsme nakonec vyhodnotili tak, že jsme změnili delegaci pana Ardeleana na utkání Pardubic se Žižkovem," prohlásil pro iDnes.cz místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek. To, že trest za zpackané barážové utkání nebo chybně odpískanou penaltu pro Slavii ve finále MOL Cupu proti Baníku byl v případě Ardeleanua pouze symbolický, podtrhuje skutečnost, že osmatřicetiletý sudí minulý měsíc poskočil do první kategorie mezinárodní listiny rozhodčích UEFA. Samozřejmě na doporučení FAČR.

autor: Jiří Škuba | před 35 minutami