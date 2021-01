Karviná - Slavia 0:0. Sešívaní chtějí ve Slezsku zvýšit náskok na čele

Karviná patří k velkým překvapením této sezony. Na konci minulé sezony slezský celek zachránilo, že nakonec nikdo nesestupoval, jinak by totiž mohla mát Karviná problémy. V této sezoně se tedy moc nečekalo, jenže tým kouč Jarábka překvapoval. Je momentálně na 11. místě hned deset bodů nad sestupovým pásmem. Jenže od listopadového restartu sezony to není ono, jen 2x Karviná vyhrála, navíc vždy venku. Jednou v Plzni a poté v Příbrami. Před pauzou podlehla doma Pardubicím a před týdnem nedokázala bodovat na hřišti Slovácka. Přesto by dnes ráda překvapila tradičně houževnatým výkonem.