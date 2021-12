Jablonec v devíti uhájil výhru na Bohemians, Baník zničil Jihočechy bleskovým úvodem

Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v 17. kole Fortuna:Ligy nad Českými Budějovicemi 4:1, když už v 7. minutě vedli o dva góly. Skvělý úvod se vyplatil i Pardubicím, které se během prvních osmnácti minut třikrát prosadily na půdě Mladé Boleslavi a nakonec slavily vítězství 3:2. Jablonec zdolal 2:1 Bohemians, přestože v Ďolíčku dohrával po dvou vyloučeních v devíti hráčích.

Baník vstoupil do zápasu s obrovskou chutí a v úvodní desetiminutovce prakticky rozhodl. Rychlé a přímočaré akce se valily na branku Dynama od prvního výkopu a už ve druhé minutě přinesly radost i tisícovce povolených diváků v hledišti. Po pravé straně pronikl do vápna Tetour a jeho přihrávku do druhé vlny suverénně uklidil do sítě Klíma. Byl to pro něj čtvrtý gól za poslední čtyři zápasy.

Domácí na ploše zcela kralovali a hosté nestíhali bořit jejich rychlé kombinace. Po faulu na agilního Ndefeho Baník zahrával přímý volný kop téměř z nulového úhlu, ale Fleišman ho v sedmé minutě šikovně zakroutil na bližší tyč a zvýšil.

Ostrava neslevovala z vysokého tempa a Klímovi po další přihrávce za obranu chyběl kousek ke třetímu gólu. Ideálně nabito dostal ve 25. minutě od De Azaveda i Lischka, jenže z voleje těsně minul.

Prosadil se až v 27. minutě Buchta, kterého dalším pasem za defenzivní linii soupeře uvolnil Kaloč. Domácí hráč chladnokrevně přeloboval Vorla. Po brejku s Almásim měl v 33. minutě čtvrtý gól Baníku na noze De Azevedo, ovšem těžší skákavou přihrávku z voleje poslal vedle tyče.

Dynamo ještě před poločasem dvakrát vystřídalo, o přestávce pak trenér Jihočechů Horejš provedl další dvě změny. Zápas však pokračoval ve stejných kolejích a ve 48. minutě Almásiho hlavičku vyškrábl Vorel.

Až po změnách v sestavě převaha Baníku zeslábla a v poslední půlhodině se do šancí dostával i soupeř. Tu dosud největší měl Vais, ale Budinského nepřekonal. Ostravský brankář vytlačil i umístěný pokus Mršiče. Výborně hrající Klíma se pak pokoušel zaskočit Vorla pokusem téměř od půlicí čáry, ovšem gólman hostů míč chytil.

Nakonec se Dynamo za zvýšenou aktivitu dočkalo alespoň snížení, když v 85. minutě hlavičkou pokořil Budinského střídající Škoda. Ve snaze dostat se na kontakt Jihočeši otevřeli hru a okamžitě je z brejku potrestal další střídající hráč Kuzmanovič.

Jablonec oslabení ustál

Jablonec i přes dvojnásobné oslabení zvítězil 2:1 na hřišti Bohemians 1905 a v nejvyšší soutěži naplno bodoval po devíti zápasech. Severočechy dostal v osmé minutě do vedení Tomáš Čvančara, těsně před pauzou pak zvýšil David Houska. Ačkoliv hosté dohrávali duel bez vyloučeného Tomáše Malínského a Václava Pilaře, Pražanům se v závěru podařilo jen snížit zásluhou Petra Hronka.

Poprvé od příchodu do Bohemians nastoupil v lize v základní sestavě Nový, jubilejní 100. start v nejvyšší soutěži si připsal jeho spoluhráč Květ. V jabloneckém útoku dostal před Doležalem přednost Čvančara a trenéru Radovi se tah brzy vyplatil.

Český reprezentant do 21 let se v osmé minutě po přihrávce od Malínského opřel do míče z hranice pokutového území a přesnou ranou k pravé tyči otevřel skóre zápasu. Čvančara vstřelil pátou branku v ligové sezoně a upevnil si pozici nejlepšího střelce týmu.

Domácí se snažili o vyrovnání, ale proti koncentrované obraně soupeře se jim nedařilo prosadit. Brankáře Hanuše v první půli ohrozil jen Fulnekův centr v 38. minutě, který jablonecký gólman vytáhl nad břevno.

Když už se zdálo, že "Klokani" odejdou do kabin s jednogólovým mankem, udeřili hosté podruhé. V první minutě nastaveného času si na Kratochvílovu přihrávku za obranu naběhl Houska a tvrdou ranou nedal brankáři Le Giangovi šanci. Bývalý hráč Olomouce se prosadil v jabloneckém dresu vůbec poprvé.

Domácí trenér Klusáček udělal do druhé půle dvě změny v sestavě a Bohemians se hned ve 47. minutě mohli dočkat snížení. Po odvráceném rohovém kopu se prosadil kapitán Jindřišek, sudí Szikszay však jeho trefu po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí situace u monitoru neuznal kvůli předcházející ruce Hronka.

"Klokani" pokračovali v aktivitě a po hodině hry dostali další možnost ke zvýšení tlaku. V 64. minutě byl totiž nejprve kvůli druhé žluté kartě vyloučen Malínský a čtyři minuty nato ho následoval Pilař. Sudí ho poprvé napomenul v 58. minutě a podruhé o 10 minut později po odpískaném faulu na Köstla. Bývalý reprezentační záložník nesl vyloučení velmi nelibě a ze hřiště ho odvedli spoluhráč Hübschman a také jeden z hráčů Bohemians.

Domácí následně soupeře uzamkli před jeho pokutovým územím. Osm minut před koncem sice ještě Hanuše zachránila branková konstrukce, v 84. minutě si však naběhl na centr z pravé strany Hronek a vrátil Bohemians na dostřel. Přes závěrečný tlak už ale Pražané další branku nepřidali a doma v lize prohráli s Jabloncem po třech zápasech.

Skvělý úvod Pardubic

Pardubice zaskočily Mladou Boleslav a vyhrály na jejím hřišti 3:2. Už v úvodních 18 minutách se za hosty trefili dvakrát Mojmír Chytil a jednou Cadu. Další Brazilec Ewerton krátce po změně stran snížil a poslední slovo měl v druhé minutě nastavení střídající Daniel Fila. Východočeši venku v nejvyšší soutěži podruhé za sebou vyhráli a Boleslav v lize na čtvrtý pokus poprvé porazili.

Pardubičtí hned z první větší šance v osmé minutě otevřeli skóre. Po zmatcích v domácí obraně propadl míč ke Caduovi a brazilský záložník překonal Šedu. Mladoboleslavský brankář hned za dvě minuty inkasoval podruhé, když ho křížnou střelou o tyč překonal Chytil.

Ten v 18. minutě obešel několik protihráčů a přízemní ranou zvýšil už na 3:0. Dvaadvacetiletý útočník, který v Pardubicích hostuje z Olomouce, poprvé v jednom ligovém utkání vstřelil dva góly.

Středočeši se postupně dostávali do hry. Ve 33. minutě Ewerton v dobré pozici nepřekonal Letáčka a hostujícího gólmana pak krátce před pauzou zachránilo břevno po Suchého hlavičce. Na druhé straně Cadu zamířil těsně vedle a v nastavení Letáček zblízka výborně vychytal Suchého.

Mladoboleslavští vstoupili aktivně i do druhého poločasu. V 56. minutě Douděra našel v šestnáctce Ewertona a ten zblízka snížil. Brazilský křídelník se prosadil proti svému bývalému klubu a šestou trefou v ligovém ročníku dotáhl Škodu v týmové tabulce střelců.

Ewerton o chvíli později z přímého kopu o kousek minul branku. Domácí pokračovali v náporu a dvě dobré šance si vytvořil střídající Lukáš Mašek, Pardubice však znovu podržel brankář Letáček.

Další mladoboleslavský náhradník Fila v druhé minutě nastavení přece jenom snížil po přiťuknutí Suchého, ale víc už Středočeši nestihli a doma zaváhali po třech ligových výhrách za sebou.

17. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 1:2 (0:2)

Branky: 84. Hronek - 8. Čvančara, 45.+1 Houska. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Nový, Le Giang, Květ - Malínský, Pilař. ČK: 64. Malínský, 68. Pilař. Diváci: 1000 (omezený počet).

Bohemians: Le Giang - Nový (46. Bartek), Jindřišek, Köstl - Fulnek (82. Koubek), Hronek, Ljovin, Květ, Kovařík (46. Novák) - Keita (75. Necid), Puškáč. Trenér: Klusáček.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman - Malínský, Houska (86. Považanec), Kratochvíl (90.+2 Štěpánek), Pilař - Čvančara (79. Doležal). Trenér: Rada.

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 4:1 (3:0)

Branky: 2. Klíma, 7. Fleišman, 27. Buchta, 87. Kuzmanovič - 85. Škoda. Rozhodčí: Batík - Horák, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: Klíma - Bassey, Králik, Vais, Van Buren. Diváci: 1000 (omezený počet).

Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo (82. Potočný), Kaloč, Klíma, Tetour (69. Budínský), Buchta (61. Sor) - Almási (61. Kuzmanovič). Trenér: Galásek.

České Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa (40. Sladký) - Valenta, Hellebrand (46. Vais) - Van Buren, Mihálik (46. Čavoš), Tolno (40. Mršič) - Bassey (71. Škoda). Trenér: Horejš.

FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:3 (0:3)

Branky: 56. Ewerton, 90.+2 Fila - 10. a 18. Chytil, 8. Cadu. Rozhodčí: Orel - Hurych, Šimáček - Adámková (video). ŽK: Preisler - Cadu, Čihák. Diváci: omezený počet.

Ml. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler (82. Fila) - Matějovský, Smrž - Ladra (46. Jurásek), Hlavatý (37. Kadlec, 83. L. Mašek), Ewerton - Škoda. Trenér: Jarolím.

Pardubice: Letáček - Kostka, Jeřábek, Toml, Čelůstka - Chytil, Tischler, Čihák, Cadu (90.+1 Lupač) - Černý (66. Červ), Huf (55. Matějka). Trenér: Novotný.