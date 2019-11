Jablonec - Sparta. Letenští chtějí na severu Čech potvrdit vzestup formy

Fortuna:liga se přehoupla do druhé poloviny základní části. Tento víkend je totiž na programu už 16. kolo. Na čele tabulky se sice nic nemění, Slavia je naprosto suverénní a navíc náskok zvyšuje. Po poslední ztrátě Plzně činí její náskok už jedenáct bodů. Pak se tabulka hodně srovnává. Třetí je po včerejší výhře s Bohemians Mladá Boleslav, po vítězném slezském derby s Karvinou poskočil do elitní pětky i ostravský Baník. Mezi nimi na čtvrté místo propadl Jablonec. Ten se v případě výhry ale můžu posunout o bod před Boleslav a srovnat Plzeň, která hraje svůj duel až zítra. Jednoduché to Severočeši mít ale nebudou. Na Střelnici totiž dojede sedmá Sparta, která se v případě výhry může na svého soupeře bodově dotáhnout.