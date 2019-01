Jablonec rozprodává kádr i kvůli Peltově kauze. Sponzoři se od něj odvrátili

před 39 minutami

Majoritní akcionář fotbalového Jablonce Miroslav Pelta připustil, že Severočeši v zimě prodali tři důležité hráče i kvůli tomu, aby udrželi ekonomickou stabilitu. Vzhledem k vyšetřování bývalého předsedy Fotbalové asociace ČR v souvislosti s předloňskou dotační kauzou totiž klub přišel o část příjmů. Navzdory odchodu několika opor je Pelta přesvědčen, že Jablonec bude i na jaře bojovat o poháry. Severočeši navíc podle něj jednají o posílení kádru o zvučné jméno.

Jablonec v zimě pustil záložníka Lukáše Masopusta do Slavie a dvojici obránců Davida Lischku s Matějem Hanouskem do Sparty. "Slovo nutnost (učinit přestupy) je až příliš silné. Ale vzhledem k tomu, že kauza s mým vyšetřováním nás poznamenala na straně příjmů do klubu, musíme uvažovat tak, že zásadní pro jablonecký fotbal je ekonomická stabilita," řekl v rozhovoru pro klubový web Pelta.

"Nemůžeme kalkulovat s příjmy z Evropské ligy, čímž jsme si pomohli v minulém roce. Teď se můžeme dostat do předkola, ale nikde není napsané, že opět postoupíme do skupiny. Pracujeme na tom, abychom měli i nějaký finanční polštář, dokud není u konce mé vyšetřování. Je potřeba chovat se konzervativně," doplnil bývalý šéf FAČR.

Připustil, že Jablonci po jeho předloňském zatčení a měsíčním pobytu ve vazbě ubyly finance od sponzorů a klubu proto výrazně pomohla podzimní účast ve skupině Evropské ligy. "Klub je od 3. května 2017 zatížen tím, že majitel klubu je stíhaný policií. Moje zatčení a obvinění se projevilo v tom, že příjmy z reklamy do klubu se nám snížily minimálně o 50 procent. Nebýt toho, že jsme účastí v Evropské lize získali nemalé finanční prostředky, tak jsme měli velké provozní problémy z hlediska svých závazků vyplývajících z uzavřených smluv," uvedl Pelta.

"Firmy, které s námi spolupracovaly, ve většině případů snížily příspěvek nebo neprodloužily smlouvu. Akcionáři firem řekli, že do doby, než bude objasněna situace okolo mě, přeruší podporu klubu. Je to věc velmi nepříjemná, ale my s tím musíme pracovat i do budoucna, jelikož kauza není u konce. Je potřeba, abychom byli připraveni dostát svým závazkům," dodal.

Severočeši momentálně jednají o doplnění kádru. "Kde samozřejmě vidím, že nemáme teď hned náhradu, je pravá záloha. Máme tam Acostu a Pleštila, ale tam ještě jednáme o doplnění. Na tom se pracuje. A teď ještě zvažujeme angažování hráče, který má velké mezinárodní zkušenosti, působí v zahraničí a projevil zájem o návrat do České republiky," uvedl Pelta.

"Na levou stranu obrany máme alternativu v podobě Eduarda Sobola, vedle toho jednáme o dalším hráči na levou stranu. Teď mám ještě jedno jméno, které když se podaří přivést do Jablonce, tak vyrazím příznivcům Jablonce dech. Ale nechci nikoho jmenovat, nerad bych ohrozil jednání," doplnil.

Věří, že Jablonec bude ze čtvrtého místa po podzimu bojovat na jaře o poháry. "Chci ubezpečit jabloneckou veřejnost, že Jablonec zůstává v jarním boji o postup mezi nejlepší šestku a pokusíme se dostat do předkola Evropské ligy. Trenér Petr Rada tady udělal kus práce a teď jsme jednali o prodloužení smlouvy. Momentálně se blížíme k dohodě. To je další důležitý moment," dodal Pelta.