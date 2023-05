"Já že jsem feťák? Tohle bude mít následky." Mejdr promluvil o nařčení z užívání drog

jšk

Fotbalista pražské Sparty Jan Mejdr podstoupil test na přítomnost zakázaných látek a zároveň se na svém instagramu ohradil proti nařčení z užívání drog, se kterým přišel web Ruik.cz.

Zmiňovaný článek se na webu Ruik.cz objevil minulý týden v pátek. Podle autora měl Jan Mejdr společně se svým spoluhráčem ze Sparty Tomášem Čvančarou pozitivní test na kokain, druhého jmenovaného má dokonce vyšetřovat policie kvůli distribuci drog.

Článek se odvolával na dva na sobě nezávislé zdroje z hráčova okolí, aniž by se autor pokusil samotné fotbalisty nebo jejich klub oslovit. O míře důvěryhodnosti textu svědčí mimo jiné to, že byl po necelé hodině z webu stažen, nicméně přes sociální sítě se informace okamžitě začala šířit dál.

Proti zmíněným tvrzením se okamžitě ohradila Sparta s tím, že připravuje právní kroky. Čvančara už test na drogy podstoupil s negativním výsledkem, v úterý pak ten samý proces absolvoval Mejdr.

"Právě jsem byl v Ústřední vojenské nemocnici na testech na drogy. Což mi přijde úplně směšné a kdyby mi to někdo před tím řekl, tak bych mu nevěřil, ale je to tak," prohlásil ve videu na svém instagramu obránce Letenských.

Sedmadvacetiletý fotbalista se vyjádřil také k narážkám na svou sexuální orientaci, které se objevily po coming outu jeho spoluhráče Jakuba Jankta. "To, že vás někdo považuje za homosexuála, s tím jsem se nějakým způsobem vyrovnal. Už se tomu i nějakým způsobem zasměju, ačkoliv mě překvapilo, kolik lidí je homofobních. Ale co mě hodně naštvalo, že se o mně začalo povídat, že jsem feťák a že beru drogy," popisoval.

Přestože článek na Ruik.cz byl stažený po několika desítkách minut, stačilo to k tomu, aby Mejdrovi začala chodit celá řada zpráv a komentářů. "Některé byly opravdu výživné. Ačkoli se snažím nějakým způsobem vystupovat se svým zdravým životním stylem, přesto tomu někdo uvěří. Holt ne každý si umí ověřit informace a věří nějakému debilnímu článku."

🚨🚨Vyjádření Jana Mejdra k situaci, co se o něm napsalo v nesmyslném článku od @ruikcz: pic.twitter.com/RGaNx4xw8Z — Sparťanské Zprávy  (@spartazpravy) May 9, 2023

Nařčení z užívání drog je podle něj daleko přes čáru a společně s klubem se vůči němu hodlá bránit. "Děkuju Spartě, jak se k tomu postavila a jaké kroky jsme společně podnikli. Samozřejmě to bude mít následky. Asi si to neumíte úplně představit, jaký dopad má taková kauza na člověka, který je víc sledovaný. Není to úplně jednoduché, ale na druhou stranu je to určitá výzva," poznamenal Mejdr.