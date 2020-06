Já a kapitán? Bránil jsem se, říká Bořil. Vytáhl sis největší sirku, smál se Ševčík

Jan Bořil a Petr Ševčík, to jsou dva muži, jejichž jména budou spojena s posledním krokem Slavie k obhajobě mistrovského titulu. Prvně jmenovaný dovedl červenobílé k triumfu jako kapitán, blonďatý záložník svým gólem klíčovou bitvu s Plzní rozhodl.

"Věděli jsme, že poslední krok bude strašně těžký, že se na nás Plzeň připraví. A že budeme hrozně nervozní, což se potvrdilo," přiznal se v pozápasovém rozhovoru Bořil.

Podle devětadvacetiletého obránce Slavia znovu dokázala, že je v lize nejlepší. "Jsem rád, že jsme to proti Plzni stvrdili, ukázali jsme, že jsme první a že jsme mistři."

Bořil přebral kapitánskou pásku po Milanu Škodovi, který v zimě zamířil do tureckého Rizesporu. "Vytáhl si největší sirku," smál se mu Ševčík. "Byli jsme celou sezonu pod strašným pod tlakem a bylo to znát v kabině. Bál jsem se převzít pásku, dlouho jsem se tomu bránil, ale potom, co mě trenéři a hráči zvolili, tak nebylo zbytí a jsem rád, že jsem mohl dotáhnout kluky a Slavii k titulu," dodal Bořil.

Pro jeho parťáka Ševčíka to je konečně plnohodnotný titul, v minulé sezoně odehrál ve Slavii jen jaro, nyní za sešívané odkopal dvacet zápasů a na obhajobě se podílel čtyřmi brankami a šesti asistencemi.

"Jednoznačně nejlepší sezona, loni jsem si titul tolik neužil, ale teď jsem hrál celou sezonu s týmem," zářil šikovný záložník.