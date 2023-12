Boleslav údajně vyhodila trenéra Kuliče. Spekuluje se o jeho nástupci

Podle webu inFotbal.cz vedení fotbalistů Mladé Boleslavi odvolalo trenéra Marka Kuliče a jeho asistenty. Středočechy by podle spekulací portálu mohl vést dosavadní kouč české reprezentace do 19 let David Holoubek. Klub se zatím k informacím nevyjádřil.

Osmačtyřicetiletý Kulič se mladoboleslavského týmu ujal před touto sezonou. Pro bývalého útočníka, který během hráčské kariéry nastoupil do 389 utkání nejvyšší soutěže, šlo o premiéru v roli prvoligového hlavního trenéra. Středočechům úvod ligového ročníku vyšel a ještě v polovině listopadu jim patřilo třetí místo, navíc jako jediní během 19 podzimních kol porazili obhájce titulu a vedoucí tým tabulky Spartu. Z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže ale získali jediný bod za domácí remízu s Karvinou a klesli na sedmou příčku.

