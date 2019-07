Hůř než na začátku už jsme hrát nemohli, řekl po vítězství ve Zlíně kouč Trpišovský

před 1 hodinou

Ze tří stadionů, na nichž ještě nevyhrál, si trenér Jindřich Trpišovský může jeden odmáznout. "Jsem rád, že jsem to konečně protrhl," usmál se slávistický kouč. Zbývají mu ještě dvě čárky: Jihlava a pražská Letná.

Získali jste tři body, ale výkon nebyl optimální. Souhlasíte?

Zlín byl v první půli jednoznačně lepší, měl spoustu odražených míčů, vypracoval si šance, v nichž nás zachránili Kolář a Kúdela. Náš výkon se zlepšoval, celý druhý poločas jsme byli o poznání lepší. Nechci říkat, že jsme vyhráli zaslouženě, byť jsme ten rozhodující gól dali my… Pro domácí je to krutý výsledek, první tři šance si vypracovali oni, ale díky tomu, že je neproměnili, mohli jsme se vrátit do zápasu. První kolo je hodně ošidné, navíc Zlín podal velmi dobrý výkon.

Říkal jste, že váš výkon gradoval. Proč jste takto nehráli od začátku?

Domácí se na nás vrhli s velkou energií. Přestože jsme se na to připravovali, nebyli jsme tak dynamičtí. Náš výkon šel nahoru z toho důvodu, že jsme začali tak špatně, že už to horší být nemohlo.

O třech bodech rozhodl Josef Hušbauer. Upevnil si díky výkonu ve Zlíně svou pozici?

V první půli byl jedním z nejběhavějších hráčů, po změně stran pak přidal i kvalitu v situacích, ve kterých je silný. Dal branku, Traorému poslal centr na hlavu, po které málem padl gól, Krále vyslal do jasné šance. Pokud bych měl jmenovat nejlepšího hráče, asi by to byl on. Pepa hrál často i v minulé sezoně, spolu s Tomášem Součkem byl nejvytíženějším hráčem v našem týmu. Jeho role by se měnit neměla.

I když máte v týmu sedm středních záložníků?

Je to fotbal… Celou přípravu jsme vydrželi zdraví, v pátek na tréninku se zranili tři kluci najednou. Zápasů bude ještě víc než loni, třicet během necelých pěti měsíců, dřív to byla celá liga. Nás čeká složitý úkol, jako to všechno ukočírovat.

Do středu pole se postavil Ibrahim Traoré, který ve Zlíně odkopal tři sezony. Hrálo to svou roli?

Byl to jeden z faktorů - rozhodovali jsme se mezi ním a Alexem Králem. Ibrovi vyšla velice dobře příprava, je asi v nejlepším rozpoložení. Zná místní prostředí a hráče, což mělo velkou váhu. Dokonce mohl dát gól hlavou, to by byl historický zápis.