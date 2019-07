Kanga znovu pod palbou. Nemyslitelná chyba, další selhání, zlobil se kouč Sparty

před 3 hodinami

Za velkou facku a komplikaci, ale také za výzvu se s ní poprat, označil domácí porážku 0:2 se Slováckem sparťanský kouč Václav Jílek.

Bývalý olomoucký trenér je přesvědčen, že Pražany jedna prohra nezlomí a už za týden proti Jablonci ukážou jinou tvář.

"Dostali jsme pořádnou facku z obou stran hned na úvod a myslím, že hodně lidem to možná svým způsobem nahraje. My jsme si taky představovali úplně jiný začátek. Ale nemyslím si, že bychom byli slabí, abychom nevěřili té cestě. Víme, že nebude jednoduchá, bude tam hodně překážek. Práce před sebou máme hodně," řekl Jílek.

Kouč se hodně zlobil na záložníka Guélora Kangu, který lehkovážnou ztrátou v 19. minutě nabil Slovácku na první gól.

"Hlavně u prvního gólu v případě Kangy je ta ztráta pro mě naprosto nemyslitelná, je to taktické selhání hráče. Ta situace pak dává celkový ráz průběhu utkání. Velká taktická nedisciplinovanost, jsou to věci, které se opakují," zlobil se Jílek.

"Je to velká komplikace z pohledu lidí. Byla fantastická atmosféra, přijde skoro 15 tisíc lidí a my se jim odvděčíme takovýmhle způsobem. Osobně to beru jako obrovskou výzvu. Pevně věřím, že jsme schopni se s tím poprat a okamžitou změnu ukázat hned za týden. Věřím, že i s příchodem dalších hráčů, kteří se dostanou zpět do tréninkového procesu, se kvalita naší hry zlepší a budeme úspěšní. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že jedna porážka s mužstvem nezamává," dodal Jílek.

Jeho svěřenci nezvládli první poločas a už ve 30. minutě po dvou ztrátách na vlastní polovině prohrávali 0:2. "Prvních 30 minut jsme strašně špatně vstoupili do utkání, pro mě nevysvětlitelně. Pak to jde ruku v ruce s kvalitou. Fotbal je v tomhle neúprosný, pokud tomu nedáte od začátku vše, pak to těžko doháníte. Neříkám, že kluci nechtěli, ale nebyla viditelná taková ta pracovitost, větší zarputilost některých hráčů mi tam scházela."

Už po 36 minutách stáhl ze hry záložníka Davida Moberga Karlssona a místo něj nasadil druhého útočníka Benjamina Tetteha.

"David nebyl vůbec v zápase, absolutně nepracoval, jak jsme si představovali. Víceméně nepodstoupil žádný souboj, přitom Slovácko to má na tom postavené. Z mého pohledu to bylo od něj do tohohle zápasu málo," prohlásil Jílek.