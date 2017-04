V Jablonci za porážku s Příbramí létají pokuty. Zápas ale ovlivněný nebyl, zdůrazňuje vedení

před 1 hodinou

Jablonec v neděli podlehl Příbrami 2:4. Vedení severočeského klubu následně za nepovedený výkon hráčům napařilo pokuty.

Jablonec - Fotbalisté Jablonce musí zaplatit pokutu ve výši prémie za vítězství. Tak je potrestalo vedení severočeského klubu za domácí ligovou porážku 2:4 s Příbramí, která byla do té doby poslední v tabulce.

"Výkon našich hráčů a předvedená hra mužstva v utkání s Příbramí nesplnila naše představy, jak by se měl tým prezentovat při domácích utkáních. Hráči svým přístupem neprospěli jménu klubu, přízni našich fanoušků a obchodních partnerů. Udělená finanční pokuta ve výši prémie za ligové vítězství je jasným signálem, že nám takový výkon není lhostejný," řekl výkonný ředitel klubu Petr Flodrman.

Špatný výkon rozlítil klubové vedení o to více, že to znovu podnítilo spekulace o tom, že Jablonec pustil Příbrami výhru, aby jí pomohl se zachránit. V minulé sezoně to bylo podobně, když Příbram remizovala v Jablonci a tím se zachránila, což rovněž přineslo řadu spekulací.

"Veřejně se ohrazujeme proti spekulacím veřejnosti, že by měl být nedělní zápas jakkoliv ovlivněn. Před tímto kolem jsme ztráceli na pohárové příčky pět bodů a není proto pravda, že by našemu mužstvu v zápase o nic nešlo. Tím spíš nás ale výkon hráčů zaskočil a musíme na něj reagovat," dodal Flodrman.

Kabina pokutu přijala a dojem se pokusí napravit v příštím utkání s vedoucí Slavií v neděli. "Výkon s Příbramí určitě neodpovídal našim možnostem. Víme o tom. Pokuty jsou asi na místě a my je akceptujeme," řekl asistent kapitána mužstva Vít Beneš.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články