Fukal: Tým jako Sparta se nemůže sesypat po prvním gólu. V derby dopadla ostudně

"Podepisuju slova sparťanského trenéra, že derby byla ostuda a pro něj velké zklamání. Říká se, že první gól určuje utkání. Je to pravda, ale nelze se po něm sesypat, " říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Předzápasové prognózy před derby, kdo je větším favoritem, nemají z mého pohledu cenu. Sám jsem to jako hráč prožil. Derby smazává všechno. Prohrát i vyšším poměrem se dá, ale ne tímto způsobem. Říká se, že první gól určuje utkání. Je to pravda, ale nelze se po něm sesypat.

Každý tým má problémy, Slavia jich řešila před derby docela dost. Pak je věcí trenéra a hráčů, jak se s tím popasují. Slávisté to proti Spartě dokázali obdivuhodným způsobem. Nastoupili s osobním přesvědčením, že zvládnou jakoukoli situaci, budou stoprocentně bojovat, budou maximálně koncentrovaní na každou minutu. To v mých očích rozhodlo.

Sparťanský trenér Brian Priske zhodnotil výkon svého mužstva v derby velice přesně: ostuda a obrovské zklamání. To podepisuju. Největším byla reakce hráčů po rychlém gólu. Stane se. Branku můžete dostat v jakékoli fázi utkání, z jakékoli situace, z propracované akce či po neuvěřitelné smůle. Ale proboha, zápas pokračuje!

Stoper Vitík udělal velkou chybu. Měl asi pět jiných možností, jak to vyřešit, zvolil nejhorší. Nutíme obránce, aby hráli konstruktivně. On si ho vybral - hlavička brankáři, ten hned zakládá protiútok. Kdyby míč skončil Kovářovi v rukou, nikdo by se nad tím nepozastavil. Jde ovšem o provedení, o preciznost zahrání. To nedopadlo. Netrefil to čistě, situace skončila gólem.

Útočník Jurečka si vyčíhal jeho chybu a ona přišla. Něco podobného se přihodilo o chvíli později, kdy malou domů hlavou hrál Höjer. Jeho úmysl vystihl Douděra a gólová situace se málem opakovala. To nebyla náhoda. Trenér Trpišovský na to své hráče připravil a je správné, že jsou fotbalisté, kteří dokážou předvídat.

Těžká sezona pomalu dohání Viktorii Plzeň. Připomeňme kvalifikační souboje o Ligu mistrů, jimiž prošla, teď náročný program, k tomu rána po vyřazení z poháru v Hlučíně. Zápasů je strašně moc. Plzeň má však v kádru hráče, kteří zvládnou i duel, kdy se tolik nedaří, kdy proti ní stojí houževnatý soupeř. Do sítě to prostě nějak protlačí, jako při prvním gólu proti Baníku záložník Kalvach. Plzeň vyhrála a odstup od Slavie si udržela.

Bohemku porazil v Mladé Boleslavi její hráč Mareček, který je zde na hostování. Jsem toho názoru, že pokud hráče mateřský klub nechce, trenér s ním nepočítá a pustí ho jinam, ať hraje. Chce dokázat, že je lepší, než které si kouč v mateřském klubu nechal. Teď se to stalo osudným Bohemce.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 47 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Uvědomuju si, že je trochu jiná situace na podzim, kdy zdánlivě ještě o tolik nejde, než ke konci ročníku, kdy se válčí o každý bod. Ale pořád jde o toho hráče, kterého klub nechtěl. Každý fotbalista touží nastupovat, zdokonalovat se. Aby nepoškodil vlastní tým, to je věcí dohody mezi funkcionáři, není to hráčovo rozhodnutí. Já však říkám - když ho pustíte, nechte ho hrát.

Brněnský útočník Jakub Řezníček, který hattrickem proti Pardubicím dohnal na čele tabulky kanonýrů slávistického Tecla, je složitá osobnost, ze svého talentu mohl vytěžit daleko víc. Pro Brno je klíčovým hráčem. Nejenže dává góly, ale funguje pro tým, strhává ostatní. Nejspíš si to už i uvědomuje a snaží se dohnat, co zameškal. Musí litovat, že mu není o deset let méně.

Podještědské derby nejlépe charakterizoval liberecký kouč Luboš Kozel - vyhrál tým, který nebyl lepší, jen proměnil nabízené šance. Jablonec se do zakončení také dostal, ale řeší jej hrůzným způsobem. Neklid, hektika, není to obvyklé. Nelze si myslet, že všechny zápasy odehraju s čistým kontem vzadu, nějaký gól, třeba i hloupý, se dostane. Jako v Liberci. Ale Jablonec srazila neschopnost nějaký vstřelit.