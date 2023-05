Fukal: Každé přistrčení a souboj tělem není faul. Tyhle penalty nejspíš určí mistra

„Úplně nesnáším označení soft penalta. Kdo to vymyslel?“ diví se bývalý český reprezentant Milan Fukal v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Tématem číslo jedna posledních kol jsou penalty Sparty. Vůbec se nehodnotí fotbal, výsledky mančaftů, výkony hráčů. Jenom penalty.

Můj názor je pořád stejný: pokud ji rozhodčí odpíská, měl by se postavit před veřejnost a vysvětlit ji. A nejen hlavní.

Dneska do verdiktů vstupuje VAR, ať zodpovídají i lidé, kteří sedí u něj. Ukažte záběry, objasněte, proč byla nařízená, a končí spekulace.

Úplně nesnáším označení soft penalta. Co to znamená? Kdo to vymyslel?! Nevím. Buď je, nebo není. Co to zavádíme?

Fotbal je mužný sport, kontakty v něm jsou, proboha, každé přistrčení, každý souboj tělem není faul.

Posuzuje se míra, intenzita, kdo však fotbal hrál na nejvyšší úrovni, ví, jak to je mnohdy citlivé a nelze situaci našroubovat na knížku o pravidlech.

Každopádně si uvědomuju, že tyhle penalty s největší pravděpodobností určí, kdo bude mistrem. Je rozdíl jít do nadstavby s dvoubodovým náskokem, mít výhodu vlastního hřiště v boji o titul.

S úctou se mluví o tom, jakou má Sparta vůli, jaké mají její hráči morální vlastnosti, když otáčejí zápasy, které se nevyvíjí pro ně příznivě. Můžete mít sebevětší vůli, kondici a cokoli dalšího, ale když prohráváte 0:3, těžko zápas otočíte.

A v Liberci to mohlo, vlastně mělo nastat. Těch šancí! Břevno nebo Rondičova hlavička, kterou Kovář zázračně vytáhl. Kdyby šel míč o dva metry dál, tak by gólu nezabránila ani chobotnice.

Ale domácí nepřidali další, to bylo rozhodující. Ne žádný enormní tlak Sparty v závěru.

Hradec Králové je jediným týmem, který na Slavii neprohrál. Trápí ji už několik posledních zápasů po sobě, už to není otázka výše skóre, jako bývala. Není to náhoda, hráči si věří, nebojí se.

Několikrát jsme zmiňovali jméno trenéra Miroslava Koubka a je to hodně jeho zásluha. Slavia měla tlak, nevyužila šance, ale pořád bych vypichoval kvalitu Hradce, jak se umí připravit.

Úplně mi naskakuje husí kůže, když se bavíme o Pepovi Jindřiškovi. Vstřelil gól ve 42 letech a překonal i legendárního Josefa Bicana, je nejstarším střelcem v historii ligy.

Já ho vidím ve dvou obrazech. Výborný fotbalista, který vydržel na prvoligové úrovni tak dlouho. Ale daleko důležitější pro mě je, jaký je to člověk. Ohromný charakter.

Vzpomínám na jeho začátky v Jablonci, kdy mu jako odchovanci klubu předhazovali, že na ligu nemá. V Bohemce prokázal, jaký je to hráč. Věřím, že napíše jednou knížku a všechno v ní popíše.

Ale jak říkám, hlavně je to fantastický kluk. Zítra třeba skončí s fotbalem, jak už to několikrát prohlašoval, a půjde pracovat někam na stavbu, manuálně, a pořád to bude normální člověk, který se o sebe postará a všechno si zařídí. To jsem na něm nejvíc obdivoval. Zůstává stejný, ať mu bylo osmnáct nebo teď dvaačtyřicet.

Brno vyměnilo trenéra, přišel Martin Hašek, ale mužstvo se nijak nezvedá. Bojuje o holý život. Nemá kvalitu kádru, hlavně jeho šíři, ale ani základní sestavu, aby se posunulo výš.

Vše se odvíjí od financí. Pokud nemáš prostředky na lepší hráče, stabilizaci mužstva, naopak musíš prodávat, aby se rozpočet udržel, jít nahoru nemůžeš a je to složité. Jsme v první lize, ne v krajském přeboru, dobré fotbalisty potřebuješ.

Myslím si, že Brno to zvládne, nesestoupí, ale tyto problémy budou přetrvávat. Příští rok ho čeká stejná šichta.

Ostravský útočník Muhamed Tijani vstřelil Olomouci tři góly. Nemyslím si, že se rozzářila velká hvězda, dva zápasy kariéru nedělají. Ale je pro něj dobře, když se mu bude střelecky dařit, získá si trenérovu důvěru, zapadne do herního systému. Ale kéž by takových hráčů bylo víc, aby se zvýšila v mužstvu konkurence.