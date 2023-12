Karl prodal fotbalový Liberec, nový majitel chce s klubem do pohárů

Fotbalový Liberec bude mít nového většinového majitele. Podnikatel Ondřej Kania získal opci na koupi 75 procent akcií. Slovan o tom informoval na svých webových stránkách. Severočeský klub od roku 1996 vlastní sklářská společnost Preciosa a jeden z nejbohatších Čechů Ludvík Karl.

Jednatřicetiletý Kania, výkonný ředitel společnosti JK Education/Consilium, která se zabývá vzděláváním a provozuje mimo jiné síť soukromých škol, může opci uplatnit do 15. května příštího roku. Preciosa se bude i nadále podílet na řízení a dalším rozvoji libereckého klubu. Kania se zavázal, že do Slovanu vloží formou příplatku mimo základní kapitál významný finanční obnos.

"Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti - tedy boj o nejvyšší příčky ve FORTUNA:LIZE a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu," uvedl Kania.

Podle dřívějších informací webu inFotbal.cz chce podnikatel do Liberce znovu přivést Jana Nezmara, jenž nyní pracuje pro hokejové Bílé Tygry. Nezmar byl dlouholetým útočníkem Slovanu a následně úspěšně působil jako sportovní ředitel v Liberci a poté v pražské Slavii.

Sedmasedmdesátiletý Karl do Slovanu vstoupil v polovině 90. let, kdy klubu pomohl z finančních problémů. Za jeho éry získal Liberec tři mistrovské tituly v letech 2002, 2006 a 2012. Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy, v roce 2002 došel až do čtvrtfinále Poháru UEFA.

Vlastníka mohou v nejbližší době změnit i další tři prvoligové kluby. Pražskou Slavii má od čínské společnosti CITIC Group koupit miliardář Pavel Tykač, majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy. Podle médií je ve hře také prodej klubů z Teplic a Českých Budějovic.

Od loňského června má nového majitele Viktoria Plzeň. Rakousko-švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH získala majoritní podíl od Adolfa Šádka, jenž ve vedení klubu zůstal.