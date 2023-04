Fotbalovou ligu chce vysílat i mediální skupina A11. Podá nabídku na vysílací práva

Nový program na podporu nájemního bydlení spouští dnes Státní fond podpory investic (SFPI). Na dotacích a úvěrech by z něj měl rozdělit 800 milionů korun. Vzniknout by mohlo kolem 300 nájemních bytů, a to hlavně obecních. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Jeho úřad připravuje také návrh zákona o podpoře bydlení. Vláda by normu měla podle legislativního plánu dostat do října.

"Za 800 milionů korun může vzniknout asi 300 nájemních bytů. Situaci to podstatně nezlepší, je to ale jeden z prvních kroků podpory," uvedl Bartoš.

O půl miliardy mohou žádat radnice, o 300 milionů pak spolky i soukromí investoři. Peníze mohou využít na novou výstavbu i rekonstrukce. Vzniklé byty se budou pronajímat za cenu, která je v daném místě obvyklá, a to nejméně po 20 let.

Podpora se nově bude podle ministra skládat z dotace a úvěru. Kombinace se nastaví podle situace v daném místě. "Poměr dotační a úvěrové části se liší podle toho, jaká bude dlouhodobá ziskovost provozu. Pokud bude vysoká - například v Praze, kde cokoliv postavíte, okamžitě vydělává, tak dotační složka bude významně nižší," objasnil Bartoš. Dotace má podle něj nájemní bydlení "rozpohybovat" a přispět ke vzniku bytů.

Bartoš míní, že kombinace dotací a úvěru podporu lépe zacílí. Část z půjčených peněz se pak vrátí, znovu se využijí na další výstavbu, dodal ministr.

Do roku 2025 by měl SFPI na výstavbu bytů poskytnout tři miliardy korun. Ministerstvo jedná v EU o dalších dotacích až osm miliard korun z Národního plánu obnovy.