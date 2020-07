Fotbalová liga zná nováčka. Postup mezi elitu si vystřílely Pardubice

Fotbalisté Pardubic postoupili do první ligy. Východočeši v předposledním 29. kole druhé ligy porazili doma Vyšehrad i díky dvěma proměněným penaltám Michala Hlavatého 4:1 a zajistili si konečné první místo v tabulce, které jako jediné znamená přímý postup do nejvyšší soutěže.

Pardubice mají před posledním kolem druhé ligy v čele tabulky nedostižný náskok šesti bodů před druhým Brnem, které jen remizovalo bez branek v Prostějově.

V Pardubicích se naposledy hrála první liga v sezoně 1968/69. Současný klub ale vznikl až v roce 2008, a to sloučením tří celků. Dosavadním maximem Východočechů bylo předloňské třetí místo.

Pardubice nebudou moci hrát ligu na domácím stadionu Pod Vinicí, který nesplňuje parametry pro nejvyšší soutěž. Dočasný azyl by měly najít v Mladé Boleslavi. Na podzim by mělo zastupitelstvo potvrdit záměr města opravit pardubický Letní stadion, kam by se po rekonstrukci tým vrátil.

Aktualizace

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 29. kolo:

Dukla Praha - Varnsdorf 2:1 (1:0), Líšeň - Třinec 6:2 (1:0), Pardubice - Vyšehrad 4:1 (1:1), Prostějov - Brno 0:0, Sokolov - Chrudim 3:0 (1:0), Ústí nad Labem - Žižkov 1:0 (0:0), Vítkovice - Hradec Králové 1:4 (0:3), Vlašim - Jihlava 2:3 (1:1).

Tabulka: