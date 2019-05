Všichni umíme počítat, prohlásil Trpišovský. Nepanikaříme, přidal se po ztrátě Král

před 37 minutami

Pouze bod za remízu 0:0 získali fotbalisté Slavie v úvodním kole nadstavbové části Fortuna:Ligy ve skupině o titul. Pokud v neděli Plzeň zvítězí nad Jabloncem, bude ztrácet na červenobílého lídra tabulky pouhé dva body.

"Je to komplikace v tom, že jsme ztratili dva body," připustil kouč Slavie Jindřich Trpišovský. "Všichni umíme počítat. Čeká nás vzájemný zápas s Plzní a další tři kola," doplnil.

Podle záložníka Alexe Krále není důvod, aby v červenobílém táboře zavládla nervozita. "Určitě to pro nás není příjemné, že jsme tu nevyhráli, ale že bychom měli mít nějakou paniku, to ne," neprojevoval talentovaný středopolař obavy. "I kdyby Plzeň nad Jabloncem vyhrála, pořád bychom měli náskok. Nezneklidňuje nás to. Ve hře je ještě dost bodů," tvrdil Král..

Trpišovský prohlásil, že vzhledem k průběhu utkání snad nemohlo střetnutí pod Ještědem dopadnout jinak než bezbrankovou remízou. "Výsledek ani nemohl skončit jinak, nebyla snad ani jedna střela na bránu z obou stran," krčil rameny stratég týmu z Edenu.

Diváci na stadionu U Nisy podle něho viděl víc boj než krásný fotbal. "Zápas nabídl hodně běhání, soubojů, boje o odražené míče, ale bohužel postrádal kvalitu ve finální fázi. Týmy se na tom terénu hrozně těžko dostávaly do zakončení," posteskl si Trpišovský.

"Bezbranková remíza je pro nás ztráta, protože jsme tu chtěli a potřebovali vyhrát," zopakoval kouč lídra tabulky. "Na to si ale potřebujeme vytvořit gólové šance, to se bohužel nestalo. Asi spravedlivá remíza, protože ani jeden z týmů si nezasloužil vyhrát," hodnotil Trpišovský.

V závěru měli Pražané k vítězství přece jen možná blíž, ale tři body neurvali. "Ve druhém poločase jsme si vytvořili trošku tlak, Liberec už toho měl v závěru plné zuby, ale bohužel to nevedlo k žádné větší šanci," konstatoval trenér Slavie.

Pak už myslel na další duely ve skupině o titul. "V nadstavbě hrajeme tři zápasy doma a dva venku a víme, že minimálně jeden na hřišti soupeře potřebujeme vyhrát. Dnes se nám to nepodařilo," zakončil Trpišovský. Ten druhý, k němuž jeho hoši pojedou, mimochodem čeká Slavii na horké půdě ostravského Baníku…

Hned v příštím kole ale čeká lídra tabulky přímý souboj s Plzní. "Máme velkou výhodu v tom, že hrajeme na svém stadionu. Přijde hodně lidí, doma máme obrovskou sílu a doufám, že to potvrdíme," věřil Král, i když na toto utkání bude mít Slavia za problémy s fanoušky zavřenou proslulou tribunu Sever

Zatímco hosté z Prahy byli v Liberci zklamaní, domácí stratég Zsolt Hornyák chválil. "Děkuji svému týmu za charakter a odvedený výkon, za ukázkovou bojovnost," rozplýval se trenér Slovanu. "Jsem velmi spokojen s předvedeným výkonem, chyběly mi tam jen góly," doplnil.

Remízy si však vzhledem k protivníkovi cenil. "Věděli jsme, co Slavia hraje, jakou má sílu. Přesto bylo od první minuty cítit, že si na ni hráči věří. Myslím, že hlavně první poločas jsme Slavii přehrávali v osobních soubojích. Chvilkami nás pak v druhém poločase zatlačila, ale byl to dobrý, bojovný výkon. Nepustili jsme Slavii do šancí, i když je pravda, že my jsme se sami nedostali do nějaké čisté šance," uznal Hornyák.

Liberec se do nejlepší šestky dostal na poslední chvíli, s pozicí u dna této skupiny se však nehodlá smířit. "Jdeme do dalších zápasů zabojovat o body, které by nám dopomohly k tomu, abychom mohli hrát evropské poháry," vyhlásil liberecký trenér.