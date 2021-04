Plzeň v dohrávce porazila Zlín a poskočila už na páté místo

Fotbalisté Plzně v dohrávce 24. kola první ligy doma porazili Zlín 2:0 a na pátém místě neúplné tabulky vystřídali Liberec. Třináctí "Ševci" nebodovali potřetí za sebou.

"Ceníme si toho vítězství, protože Zlín byl zdatný soupeř, obzvlášť v druhém poločase. Je to pro nás důležitá výhra, ale každé výhry je potřeba si vážit," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa na on-line tiskové konferenci.

Obě mužstva před výkopem podpořila speciálními tričky iniciativu "Nechme děti sportovat", která apeluje na to, aby děti znovu mohly organizovaně a společně trénovat, což kvůli koronavirovým omezením v ČR už prakticky rok není možné.

První větší šanci zápasu si vytvořil v 18. minutě plzeňský Falta a pohotovou křížnou střelou těsně minul branku. Na druhé straně gólman Staněk zneškodnil Poznarovu ránu pod břevno.

Po půlhodině hry domácí otevřeli skóre. Šulc sice ještě tváří v tvář brankáře Dostála nepřekonal, ale Ba Loua po rohu nacentroval do šestnáctky, míč propadl k Beauguelovi a francouzský útočník zblízka nezaváhal. Nejlepší střelec Viktorie se trefil proti bývalému týmu a připsal si jedenáctý ligový gól v sezoně.

"Víme, jak je silný, těžko se dostává od balonu. Párkrát jsme ho tam dobře vyblokovali. Ale to je moment, setina sekundy, kdy míč prolítne. Kdo dřív zareaguje, tak to dohraje," upozornil zlínský trenér Bohumil Páník.

Plzeňští mohli první poločas vyhrát i vyšším rozdílem, ale Beauguelův přímý kop vyrazil Dostál a zlínského brankáře po další standardní situaci a Brabcově střele zachránila tyčka.

Hosté vstoupili do druhého dějství aktivně, ale druhý gól vstřelili v 53. minutě Západočeši. Vraštil nechtěnou tečí vyslal do úniku Káčera, který vybídl Ba Louu, a křídelní hráč z Pobřeží slonoviny se snadno trefil do odkryté branky.

"Výborná asistence, byl to pro mě dárek. Už jsem Mirovi asi pětkrát děkoval. Jsem rád, že jsem po dlouhé době skóroval," uvedl v nahrávce pro média Ba Loua, jenž v nejvyšší soutěži dal gól po čtyřech měsících.

V 67. minutě naskočil do hry domácí záložník Kopic, který po zranění a operaci kolena nastoupil v lize poprvé od loňského prosince. "Těšil jsem se moc, s týmem už trénuju asi měsíc, v sobotu jsem si byl zahrát za béčko, takže jsem měl i trošku herní praxi. Cítím se čím dál tím líp, byl jsem stoprocentně připravený, koleno je dobré a jsem spokojený," řekl Kopic.

Čtvrt hodiny před koncem Plzeň podržel Staněk, když zlikvidoval hlavičku střídajícího Fantiše. "Plzeň má v závěrečné fázi víc zkušených hráčů, kteří si to tam dovedou nachystat a hlavně dohrát. Nám tohle chybělo. Byli jsme tam dvakrát třikrát, domácí nějakým nasazením života nám zblokovali střely, které už možná šly do brány," prohlásil Páník.

V 86. minutě domácí byli blízko třetímu zásahu. Kalvach z dálky napálil tyčku a volný Šulc z dorážky přestřelil. Viktoria na svém hřišti v lize porazila Zlín počtvrté za sebou a domácí vítěznou sérii protáhla na sedm soutěžních utkání. "Byly tam věci, o které se půjde dát opírat, ale i věci, které jednoznačně musíme posunout dále, protože v sobotu nás čeká další zápas (s Jabloncem)," dodal Guľa.

24. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 31. Beauguel, 53. Ba Loua. Rozhodčí: Lerch - Hock, Leška - Adam (video). ŽK: Kaša - Matejov, Janetzký. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Káčer (75. Hořava), Kalvach, Šulc - Ba Loua (67. Mihálik), Beauguel (75. Ondrášek), Falta (67. Kopic). Trenér: Guľa.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Buchta, Matejov - Vraštil (87. Procházka), Hlinka, Janetzký (71. Martínez) - Dramé (55. Potočný), Poznar (71. Fantiš), Jawo (55. Čanturišvili). Trenér: Páník.