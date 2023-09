Mladá Boleslav rozstřílela Hradec, Karviná dál čeká na druhé vítězství

Fotbalisté Mladé Boleslavi slavili po třech kolech Fortuna:Ligy vítězství, když porazili Hradec Králové 5:1. Sigma si po výhře nad Českými Budějovicemi upevnila třetí místo. Karviná podlehla Teplicím, Baník veze od Klokanů bod.

Domácí Mladá Boleslav rozhodla v duelu 8. ligové kola už v úvodních 21 minutách, během nichž se dvakrát trefil Daniel Mareček a jednou Ondřej Karafiát. Po změně stran přidali další góly Vasil Kušej a Marek Suchý, hosté snížili zásluhou premiérové ligové branky střídajícího Petra Juliše. Středočeši zvítězili po třech kolech a v neúplné tabulce jsou šestí, navíc mají k dobru odložené utkání s Plzní. Hradec je po třetí ligové porážce za sebou dvanáctý.

První poločas byl zcela v režii domácích. V páté minutě měl Mareček spoustu času na zpracování Solomonovy přihrávky a zblízka poprvé prostřelil Bajzu. Ve 14. minutě autor vedoucího gólu našel centrem z rohu Karafiáta, jenž hlavou i s přispěním nejistého zákroku brankáře zvýšil. V lize skóroval po dvou letech.

Mareček znovu potrestal laxní obranu soupeře v 21. minutě. Tentokrát ho na hranici malého vápna vyzval ke skórování Pulkrab a pětadvacetiletý záložník desátou ligovou brankou v kariéře potvrdil střeleckou formu.

V minulém kole v Ostravě (0:2) se sice neprosadil, předtím ale pomohl shodně dvěma góly k remíze 2:2 na Slovácku i k pohárové výhře 4:2 nad Ústím nad Labem. Sparťanský odchovanec byl těsně před pauzou blízko hattricku, hlavičku z krkolomné pozice ale do odkryté brány nenasměroval.

Královéhradecký trenér Weber zareagoval střídáním už po půlhodině a další dvě přidal na začátku druhé půle, ani změny ale jeho tým nenastartovaly. Naopak v 48. minutě si Kušej nikým neatakovaný navedl míč na levačku a z hranice vápna se technickým obstřelem trefil přesně k tyči.

Účastník nedávného Eura do 21 let, o němž se v posledních týdnech mluvilo v souvislosti s možným přestupem do zahraničí, oslavil druhým gólem v ligovém ročníku návrat do sestavy po měsíční pauze.

Čtvrtý gól padl v okamžiku, kdy hostující "kotel" vyvěsil transparent s poděkováním mladoboleslavskému klubu za dvouletý azyl, který Hradec během výstavby nového stadionu našel v Lokotrans Aréně. Vzápětí dali příznivci Východočechů najevo nespokojenost pokřikem "Weber ven", který v dalším průběhu několikrát zopakovali.

V 56. minutě Hradec snížil, když střídající Juliš po Čmelíkově centru přehodil hlavičkou gólmana Trmala. Hostům gól pomohl a dění na trávníku se vyrovnalo, zápas už se ale navzdory náznakům šancí na obou stranách spíše dohrával. Přesto ještě v 80. minutě uzavřel skóre Suchý pohotovou tečí po závaru před bránou.

Hradec utrpěl nejvyšší porážku v sezoně a se středočeským soupeřem prohrál po dvou zápasech. Venku získal z posledních pěti ligových duelů jediný bod. Boleslav v nejvyšší soutěži dala pět branek v jednom utkání poprvé od září 2019, kdy deklasovala Příbram 6:0.

Baník získal první bod venku

Fotbalisté Ostravy v osmém kole na hřišti Bohemians 1905 zachránili remízu 1:1 díky brance střídajícího Matěje Šína z 87. minuty. Pražany předtím poslal do vedení v 80. minutě Antonín Křapka.

Klokani v nejvyšší soutěži neporazili Baník od října 2017 už podvanácté za sebou a v neúplné tabulce jsou devátí. Slezané v ligové sezoně venku získali první bod a patří jim sedmé místo.

Teplice vyhrály v Karviné 1:0 gólem Daniela Fily osm minut před koncem. Severočeši si připsali tři body poprvé po pěti zápasech nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce jsou osmí. Nováček z Karviné čeká na výhru už sedm kol a o skóre klesl na poslední místo.

Olomouc po reprezentační přestávce vyhrála po obratu nad Českými Budějovicemi 2:1. Hosty poslal ve 20. minutě do vedení Jiří Skalák, ale Sigma ještě do poločasu otočila brankami Lukáše Juliše a Jana Navrátila. Hanáci zvítězili pošesté z posledních sedmi kol a v neúplné tabulce si upevnili třetí místo. Dynamo prohrálo i čtvrtý venkovní zápas ligové sezony.

8. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 5:1 (3:0)

Branky: 5. a 21. Mareček, 14. Karafiát, 48. Kušej, 80. Suchý - 56. Juliš. Rozhodčí: Černý - Caletka, Antoníček - Starý (video). ŽK: Matějovský - Krejčí, Leibl. Diváci: 3011.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek - Matějovský, Kubista (67. Hilál) - Kušej (83. Vaníček), Mareček (75. Mašek), Solomon (75. Ladra) - Pulkrab (67. Poulolo). Trenér: Kulič.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Leibl - Čmelík, Kučera, Kodeš (82. Ševčík), Pudhorocký (46. Juliš), Krejčí - Hais (29. Harazim), Vašulín (46. Šašinka, 72. Horák). Trenér: Weber.

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 80. Křapka - 87. Šín. Rozhodčí: Rouček - Hájek, Leška - Radina (video). ŽK: Puškáč, Prekop, Matoušek - Boula, Almási, Kubala, Ndefe. Diváci: 6079.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Hybš - Dostál, Jánoš (65. Köstl), Hrubý, Kovařík - Prekop (90.+6 Kozák), Smrž (79. Beran) - Puškáč (46. Matoušek). Trenér: Veselý.

Ostrava: Letáček - Ndefe, Lischka, Pojezný (86. Madleňák), Kpozo - Boula (86. Šín), Rigo - Buchta (86. Juroška), Kubala (72. Tanko), Ewerton (90.+2 Tetour) - Almási. Trenér: Hapal.

MFK Karviná - FK Teplice 0:1 (0:0)

Branka: 82. Fila. Rozhodčí: Petřík - Podaný, Hurych - Szikszay (video). ŽK: Akinyemi, Budínský - Havelka, Chaloupek, Grigar, Radosta, Mareček. Diváci: 2268.

Karviná: Holec - Čurma, Bederka, Svozil, Fleišman - Traoré (59. Boháč), Čavoš (80. Ezeh) - Memič, Budínský (71. Moses), Papalelé (59. Bartl) - Akinyemi (72. Doležal). Trenér: Luhový.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek (80. Dramé), Mičevič - Radosta, Knapík, Havelka (61. Jukl), Krsmanovič (61. Hora) - Hronek (72. Křišťan) - Jásir (72. Vachoušek), Fila. Trenér: Frťala.

Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice 2:1 (2:1)

Branky: 33. Juliš, 41. Navrátil - 20. Skalák. Rozhodčí: Volek - Dohnálek, Žurovec - Adámková (video). ŽK: Pospíšil, Juliš (oba Olomouc). Diváci: 3432.

Olomouc: Macík - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Pospíšil, Breite (83. Kramář) - Vodháněl (90.+1 Zifčák), Zorvan (71. Ventúra), Navrátil (83. Dele) - Juliš (90.+1 Fortelný). Trenér: Jílek.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal (69. Osmančík), Havel, Králik, Trummer - Čermák, Hubínek (39. Hellebrand) - Šigut (85. Suchan), Skalák (84. V. Hora), Alli - Adediran (69. Zajíc). Trenér: Marek Nikl.