Fanoušci Slavie poničili hřiště Plzně. Je to hnus, rozčiloval se Tvrdík

před 28 minutami

Několik fanoušků Slavie poničilo tréninkový areál fotbalové Plzně, která se kvůli tomu obrátila na policii. Šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík čin vandalů odsoudil a Viktorii slíbil uhrazení škod. Nejlepší dvě mužstva první ligy se utkají v nedělním šlágru v Edenu.

Příznivci Slavie v noci na dnešek vniknuli do areálu v Luční ulici, který pomalovali vulgárními, hanlivými a výhružnými nápisy i směrem k nedělnímu zápasu. Na místě nechali i oběšenou figurínu v plzeňském dresu.

"Můžeme tyto informace potvrdit a momentálně vše řešíme s policií. Jde o velké poškození tréninkového areálu a jeho okolí," řekl ČTK tiskový mluvčí plzeňského klubu Ondřej Lípa.

Tvrdík se od činu distancoval a slíbil úhradu škody. "Všichni ti, kteří poničili areál Viktorie Plzeň, jsou jen sprostí vandalové. Je to hnus, který se sportem nemá nic společného. Stydím se a jménem klubu distancuji," napsal předseda představenstva Slavie na twitteru. "Viktorii uhradíme náklady na uvedení do původního stavu. Je to podraz na klub, nedělní zapas má být oslava fotbalu," dodal Tvrdík.

Nedělní utkání může hodně napovědět o novém mistrovi. Fotbalisté Slavie před druhým kolem nadstavbové skupiny o titul vedou tabulku před Plzní o dva body.