Dynamo sahalo v Edenu po senzační remíze. Těsnou výhru Slavie zajistil Chytil

Fotbalisté pražské Slavie porazili v 16. kole první ligy doma poslední České Budějovice 2:1 a posunuli se do čela neúplné tabulky o bod před Spartu, která v neděli přivítá Zlín. V úvodním dějství sice na gól domácího Václava Jurečky odpověděl Quadri Adediran, ale v 72. minutě rozhodl ve prospěch favorita Mojmír Chytil.

Slavia vyhrála popáté z posledních šesti kol a doma v lize porazila Dynama potřinácté za sebou. Jihočechům výsledkově nevyšlo první utkání pod vedením trenéra Tomáše Zápotočného, který byl dosud v zápasech oficiálně asistentem v týdnu odvolaného Marka Nikla. Českobudějovičtí sice poprvé po čtyřech kolech skórovali, ale v nejvyšší soutěži popáté za sebou prohráli.

Slavia bez reprezentantů Holeše a Douděry udeřila v sedmé minutě hned z první šance. Ševčíkův roh prodloužil Wallem na zadní tyč na nohu Jurečky, který z malého vápna snadno skóroval. Nejlepší střelec minulé ligové sezony se prosadil ve druhém kole po sobě a celkově pošesté v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Potom prověřil gólmana Šípoše Chytil a velkou šanci měl po brejku Wallem, který po přihrávce Van Burena českobudějovického brankáře nepřeloboval. Ve 20. minutě další Ševčíkův roh opět předcházel vstřelené brance, ale tentokrát na druhé straně. Šípoš zachytil balon, rychle jej rozehrál na Alliho, který se uvolnil mezi Tomičem a Hromadou a Adediran po jeho přihrávce zamířil přesně k levé tyči.

Vrátit Slavii vedení mohl ve 33. minutě Jurečka, který se dostal za obranu, ale minul branku. Šípoš poté vystihl Chytilovo zakončení patou po Tomičově přihrávce. Na opačné straně musel Mandous pokrýt Suchanovu střelu.

Do druhého poločasu trenér Slavie Trpišovský, který byl na lavičce i po nešťastné zlomenině nosu z tréninku, nahradil Hromadu Zafeirisem. Slavia se ale přes pevný obranný val Jihočechů těžce dostávala do šancí. Naopak v 65. minutě trefil hostující Suchan pravou tyč Mandousovy branky, ale Adediran předtím zahrál rukou. Hned vzápětí na druhé straně zamířil levačkou střídající Provod do břevna.

Reprezentační záložník se přesto nakonec podílel na vítězné brance. V 72. minutě Provod z levé strany ze standardní situace nacentroval na Chytila a ten poslal stehnem balon k levé tyči. Český reprezentant skóroval popáté v ligové sezoně.

Slavia už bez větších šancí dovedla duel do vítězného konce, až v nastavení musel krýt českobudějovický gólman Provodův pokus po rychlém protiútoku. Pražané se vítězně naladili na čtvrteční utkání Evropské ligy v Tiraspolu.

16. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:1)

Branky: 7. Jurečka, 72. Chytil - 20. Adediran. Rozhodčí: Kvítek - Kubr, Kříž - Pechanec (video). ŽK: Hromada - Zápotočný (trenér), Šigut, Adediran. Diváci: 16.620.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Vlček, Ogbu, Bořil - Tomič (61. Masopust), Ševčík (90.+3 Oscar), Hromada (46. Zafeiris), Wallem - Jurečka, Van Buren (61. Provod) - Chytil (76. Schranz). Trenér: Trpišovský.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Nikl, Králik, Trummer - Suchan, Hubínek - Šigut (63. Osmančík), Hellebrand, Alli (78. Skalák) - Adediran (85. V. Hora). Trenér: Zápotočný.