Armádní i civilní. Sláva pražské Dukly pronikla i na britskou hudební scénu

Dukla Praha, která vznikla před 75 lety (1. října 1948) pod názvem Armádní tělovýchovný klub Praha (ATK Praha), patří k nejslavnějším českým fotbalovým celkům.

Řadami tohoto armádního celku prošlo za dobu jeho existence - často kvůli povinné vojenské službě - mnoho věhlasných hráčů, jsou s ním spojena jména Josefa Masopusta, Ladislava Vízka, Zdeňka Nehody, Pavla Nedvěda a dalších.

Celek jedenáctkrát vyhrál československý ligový titul a devětkrát Československý pohár. Dnes hraje druhou nejvyšší českou soutěž Fortuna národní ligu. Doma je na stadionu Juliska v pražských Dejvicích, který vlastní Armáda ČR, jeho klubové barvy jsou červená a žlutá.

Dukla vznikla jako klub pozemního vojska Československé lidové armády. Do jejích řad tehdy nastupovali mladí fotbalisté k výkonu základní vojenské služby. Někteří už jako hotoví hráči, další jako talentovaní mladíci, kterým působení v tomto elitním týmu pomohlo v kariéře a po návratu z vojny se stali oporami svých klubů.

Čistě civilním týmem se Dukla stala až po pádu komunistického režimu, do té doby těžila ze svého postavení vojenského klubu, díky čemuž mohla snadněji získávat nejlepší hráče.

Název klubu se mnohokrát měnil. Z původního Armádního tělovýchovného klubu Praha ( ATK Praha) se v roce 1956 přejmenoval na Armádní středisko Dukla Praha (AS Dukla Praha), v roce 1976 na Armádní středisko vrcholového sportu Dukla Praha (ASVS Dukla Praha), v roce 1991 na FC Dukla Praha (Football Club Dukla Praha). Dnešní název FK Dukla Praha (Fotbalový klub Dukla Praha) má od roku 1994.

Ke klubu patří různé rekordy. Například nejlepším střelcem v historii Dukly je Zdeněk Nehoda s 124 góly. A legendární fotbalista Josef Masopust, který v Dukle strávil 16 let, tu v roce 1962 získal ocenění Zlatý míč UEFA pro nejlepšího evropského fotbalistu.

Duklu také proslavila britská hudební indie skupina Half Man Half Biscuit v roce 1986 písní All I Want For Christmas Is A Dukla Prague Away Kit (Vše co chci k Vánocům je venkovní dres Dukly Praha).

O Dukle natočil v roce 2014 režisér Luděk Svoboda film s názvem Hrdý na svůj klub. Tento archivní střihový dokument mapuje šest dekád fotbalové historie a vývoje slavného klubu s jeho vrcholy i pády.

Připomíná slavná vítězství nad Stuttgartem či brazilským Santosem, ale i nepřejícná 50. léta a období novodobé historie, kdy Dukla hrála pouze pražský přebor. Vystupují tu slavní hráči, například Ivo Viktor, Ladislav Vízek, ale i Pavel Nedvěd a desítky dalších. A role vypravěče se ujal Ondřej Vetchý.