Dukla dál tuží defenzivu. Z Maďarska přichází na Julisku stoper Bobal

před 1 hodinou

Prvoligovou Duklu posílí mládežnický maďarský reprezentant Dávid Bobal.

Praha - Pražská Dukla dál posiluje defenzivní řady. Ve čtvrtek odpoledne oznámila, že z maďarského Honvédu Budapešť získala levonohého stopera Dávida Bobala. Dvaadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant Maďarska už na Julisce prošel lékařskou prohlídkou a podepsal smlouvou na tři roky.

"Jsem rád, že se nám podařilo otočit směr, nejenom prodávat hráče do Maďarska, jako od nás třeba Víta Beneše či Michaela Rabušice, ale také přivést kvalitního hráče z Maďarska do českého ligového fotbalu. Dávid Bobal by mohl otevřít dveře dalším" sdělil Aktuálně.cz hráčův agent Pavel Zíka.

Pro Bobala bude Dukla vůbec prvním zahraničním angažmá, už od mládežnických let působil v budapešťském Honvédu, odkud si pouze jednou odskočil na hostování do Šoproně. V minulé sezoně odehrál za Honvéd 26 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky a na jednu přihrál.

Bobal je už druhou letní defenzivní posilou Dukly. Už na začátku přípravy se na Julisce hlásil ex-liberecký stoper Martin Chlumecký. S Duklou se naopak po předchozím ročníku rozloučili Ondřej Kušnír a Martin Jiránek.