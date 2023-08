Drtivý finiš Baníku: po gólech v nastavení má první výhru. Liberec remizoval ve Zlíně

Fotbalisté Ostravy dvěma góly v nastavení v podání střídajících hráčů udolali ve 4. kole Fortuna:Ligy 2:0 Hradec Králové a připsali si první vítězství v sezoně. Premiérový bod v ročníku získal Zlín za domácí remízu 1:1 s Libercem.

Ostrava nastoupila pod tlakem nutnosti vyhrát a větší vůle a touha na ní byla od začátku vidět. Proti kompaktně bránícímu soupeři byl ale její tlak dlouho neúčinný a jalový.

Baník sice dlouho držel soupeře na své útočné polovině, kontroloval balon, kroužení v postupném útoku kolem hostujícího vápna však nevedlo k větším šancím.

Ty přišly až před koncem poločasu. První obrovskou možnost měl ve 39. minutě bývalý královéhradecký Kubala, ke kterému se po výkopu brankáře Letáčka odrazil míč od hlavy jednoho ze spoluhráčů. Útočníkovo sólo a střelu po zemi ovšem gólman Bajza zmařil.

Už v nastavení první půle měl Kubala další tutovku. Po průniku Ewertona pálil z voleje přibližně z osmi metrů, jenže opět narazil na připraveného Bajzu.

Ostrava i ve druhém poločase pokračovala v tlaku, jeho intenzita však slábla. Nápor opět pozvedla až střídání a hlavně rychlý Tanko, který se už po pár sekundách na trávníku snažil v 74. minutě vymodlit penaltu po kolizi s Bajzou, ale obdržel žlutou kartu za simulování. Pokutového kopu se na druhé straně marně dožadovali také "Votroci".

Tanko pak pro změnu vysunul do sóla Almásiho, ten znovu obešel i gólmana, po střetu s Bajzou však ztratil stabilitu a nestihl zakončit do odkryté brány.

Domácí do posledních chvil bušili do královéhradecké defenzívy, ale po rohu nedokázal míč z malého vápna protlačit do sítě ani střídající Madleňák.

Slezané se přece jen dočkali ve druhé minutě nastavení. Střídající Buchta utekl protihráči a brejk z pravé strany zakončil přesně do horního rohu ke vzdálenější tyči. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Baníku skóroval v lize téměř přesně na den po roce.

Hosté vsadili vše na útok a domácí na konci páté minuty nastavení po dalším brejku definitivně rozhodli. Na Šínův centr z pravé strany si naskočil Ngerijec Tanko a hlavou si připsal první gól v dresu Baníku.

"Ševce" probral až gól

Zlín po úvodních třech porážkách získal díky plichtě 1:1 s Libercem první bod v sezoně. Hosty poslal do vedení po čtvrthodině Frýdek, ve 35. minutě srovnal Janetzký.

Do zápasu vstoupili aktivněji hosté. Už ve 3. minutě vypálil těsně nad Doumbia a ve 13. minutě prověřil Červ pozornost Dostála, chytajícího 150. duel v první lize.

"Ševcům" úvodní varování nestačila a další laxnost v jejich obranných řadách už Liberec potrestal. Doumbia našel v 15. minutě volného Frýdka, jehož skákavá střela zaplula do branky.

Zlín po inkasovaném gólu zvýšil aktivitu, vytvořil si územní převahu a z ní i šance. Hlavičky Didiby i Janetzkého úspěchem neskončily, ještě blíže k vyrovnání měl po pěkné individuální akci Slončík, ale brankář Vliegen jeho střelu zlikvidoval.

Ve 33. minutě trefil Čelůstka z 25 metrů břevno a vyrovnání přišlo o dvě minuty později. Fantiš lehce nadzvedl centr po rohovém kopu a Janetzký poslal míč do sítě.

V nastavení první půle trefil Chaluš tyč zlínské branky a dal tak domácím najevo, že Liberec nesložil ofenzivní zbraně.

Po přestávce začal znovu aktivně, a jelikož se dopředu tlačili i Zlínští, hrála se otevřená partie s množstvím nebezpečných akcí na obou stranách.

Závar před Dostálem skončil míčem v jeho náruči. Na opačné straně Kolář hlavičkoval těsně vedle a Fantiš nedosáhl o vlásek na nadějný centr. V závěru se více tlačili za třemi body domácí.

"Ševci" vystupňovali svůj tlak, ale střely střídajícího Bužka ani Simerského si cestu do sítě nenašly. V nastavení dopravil míč do branky Kovinič, ale radost domácím sebral videorozhodčí, který odhalil ofsajd a gól tak neplatil.

4. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - FC Hradec Králové 2:0 (0:0)

Branky: 90.+2 Buchta, 90.+5 Tanko. Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Pečenka - Kocourek (video). ŽK: Blažek, Juroška, Tanko - Čech. Diváci: 7042.

Ostrava: Letáček - Blažek, Bitri, Lischka - Juroška (80. Buchta), Tetour (86. Šín), Boula (72. Rigo), Kpozo (86. Madleňák) - Kubala (72. Tanko), Almási, Ewerton. Trenér: Hapal.

Hradec: Bajza - Klíma, Heidenreich, Čech (90.+4 Dancák) - Gabriel, Kučera (75. Pudhorocký), Kodeš, Horák - Šašinka (46. Rada), Pilař (83. Ševčík) - Vašulín (83. Juliš). Trenér: Weber.

FC Zlín - Slovan Liberec 1:1 (1:1)

Branky: 35. Janetzký - 15. Frýdek. Rozhodčí: Rouček - Matoušek, Leška - Zelinka (video). ŽK: Tkáč - Purzitidis, Rabušic, Kozel (trenér). Diváci: 2738.

Zlín: Dostál - Cedidla, Didiba, Simerský, Čelůstka - Kolář (64. Kovinič) - Slončík (61. Vukadinovič), Janetzký, Tkáč (75. Bužek), Dramé - Fantiš. Trenér: Vrba.

Liberec: Vliegen - Prebsl (84. Horský), Chaluš, Purzitidis - Mikula (76. Fukala), Červ (59. Varfolomejev), Doumbia, Ghali (84. Preisler) - Frýdek - Kulenovič, Tupta (59. Rabušic). Trenér: Kozel.