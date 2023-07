Další velký český přestup. Rosický potvrdil, že Čvančara míří do Německa

Fotbalista Tomáš Čvančara má blízko k přestupu ze Sparty do Mönchengladbachu. Sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický v rozhovoru s novináři na soustředění v Rakousku potvrdil, že se dvaadvacetiletý reprezentační útočník odpojil od mužstva a odcestoval za týmem, který o něj má už delší dobu zájem. Kluby mezi sebou ještě musejí doladit detaily transferu.

Čvančara se odpojil od týmu a dnes dopoledne už se spoluhráči netrénoval. "Tomáš dostal svolení od klubu odcestovat. Jsme před dohodou s týmem, který o něj měl dlouhodobý zájem. Ještě je třeba doladit detaily," citoval sparťanský web Rosického z rozhovoru s novináři v Bad Kleinkirchheimu.

Konkrétní klub sportovní ředitel českého mistra nejmenoval, Mönchengladbach ale o Čvančaru stojí už delší dobu. V uplynulém ročníku skončil na 10. místě německé ligy s bilancí 11 vítězství, 10 remíz a 13 porážek.

Jelikož Čvančara již odcestoval do Německa, přestup by mohl být téměř hotový. "Takhle bych to úplně neřekl, ale je to samozřejmě velký signál, že se ten transfer pravděpodobně stane," uvedl Rosický.

Čvančara v závěru jarní části kvůli zranění nehrál, i tak dokázal dát v uplynulé ligové sezoně 12 gólů a pomohl Spartě k prvnímu titulu po devíti letech. Na kontě má dva starty za reprezentační "áčko", v nichž vstřelil jednu branku.